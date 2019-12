El gobierno mendocino anunció que no vetará la reforma de la Ley 7.722 y hubo incidentes frente la Casa de Gobierno

23/12/2019 - 18:11 País

En el transcurso de este lunes se dio una multitudinaria movilización frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, que terminó con serios incidentes por corridas y gases lacrimógenos lanzados. Esta marcha, comenzó el día de ayer en distintas localidades mendocinas y esta mañana culminó en la Plaza Independencia.

Los ciudadanos mostraron su descontento y se oponen tajantemente a la reforma de la Ley 7.722 , aprobada por la legislatura el pasado viernes, que habilita la actividad minera con el uso de sustancias químicas.

Esta mañana, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, afirmó que "no habrá un veto" a las modificaciones introducidas a esta ley sobre la actividad minera y detalló que los cambios "fueron impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos".

La Iglesia de Mendoza también se manifestó en contra de la reforma

Mingorance afirmó que desde el gobierno se está "abriendo una puerta de diálogo con estos sectores y yo los he invitado a formar parte de un observatorio para que tengan toda la información y sean parte de la toma de decisiones".

Indicó que la ley "está en el proceso administrativo de promulgación. No sé si se promulgará hoy. No sé cuál es el recorrido administrativo de la ley. Ya les expliqué a estos referentes que no tengo horario ni fecha para las reuniones. Voy a trabajar todo el verano y mis puertas están abiertas", aseguró el funcionario, quien viene de la gestión del ex gobernador Cornejo en ese mismo cargo.

Tras conocerse esta noticia, se produjeron incidentes entre la policía y un pequeño grupo de manifestantes que comenzó a tirar piedras e intentó derribar las vallas dispuestas en el frente de la gobernación.

Integrantes de la Asamblea por al Agua, indicaron que hubo infiltrados en la protesta y que fueron ellos quienes provocaron el inicio de los hechos violentos.

Los manifestantes le reclaman al gobernador Rodolfo Suárez que vete las modificaciones a la ley 7722

Durante el enfrentamiento, policías que custodiaban el edificio comenzaron a arrojar gas pimienta y luego se sumaron efectivos de Infantería que dispararon balas de goma con el objetivo de dispersar a los manifestantes.

Tras el accionar policial se produjeron corridas en las cercanías a la Casa de Gobierno y cientos de manifestantes pacíficos abandonaron la zona.

Ante la represión policial, un nutrido grupo de manifestantes que se encontraba en Casa de Gobierno marchó por las calles céntricas mendocinas hasta el kilómetro Cero, y desde ahí se dirigieron al nudo vial de Costanera y Vicente Zapata donde cortaron el tránsito vehicular.

Según informaron desde el gobierno provincial, 19 policías heridos recibieron asistencia médica, mientras que 16 manifestantes fueron aprehendidos.