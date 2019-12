“El Marginal” tiene a la crítica mundial a sus pies

23/12/2019 - 20:40 Pura Vida

“Este reconocimiento excede todos los pronósticos y es la mejor sorpresa que podíamos recibir para cerrar esta década en Underground. Sabemos el nivel de exigencia que tienen los críticos de espectáculos del New York Times y estar 12 en el ranking de las 30 mejores series internacionales de la década es una locura”. Con esas palabras, Sebastián Ortega, el productor de “El Marginal” admitió estar sorprendido por la excelente crítica internacional que recibió la serie la cual tendrá su cuarta temporada en el 2020, y ya tuvo su versión en México.

“Un ex policía se infiltra en una prisión de Buenos Aires que parece una villa miseria fortificada y felliniana, en un espectáculo que hace que los dramas de prisiones de Estados Unidos parezcan una licencia de trabajo en Disney”, se lee en la columna de opinión escrita por el periodista Mike Hale sobre la trama de la primera temporada de la ficción y sobre el rol de Pastor, interpretado por Juan Minujín.

Al respecto, el socio de Ortega, Pablo Culell, destacó también a Teleshow: “Estar entre las series más importantes para este estricto y riguroso diario en cuanto a críticas y en un puesto tan cercano al podio, es un súper orgulloso. El Marginal no para de darnos satisfacciones y este reconocimiento es un gran cierre para este año”.

La lista de las 30 mejores series del mundo realizada por The New York Times la encabeza “Prisoners of War” (Israel), y le siguen en los 10 primeros puestos: “Sherlock” (Inglaterra), “The Bureau” (Francia); “Happy Valley” (Inglaterra), “Gomorrah” (Italia), “The Crown” (Inglaterra), “Chewing Gum (Inglaterra), “Fauda” (Israel), “Killing Eve” (Inglaterra), y “A Very English Scandal” (Inglaterra).

En cuanto a la cuarta temporada de “El Marginal”, la historia todavía no está definida sino que está en desarrollo. El equipo de autores conformado por Nicolás Marina, Omar Quiroga y Andrés Pascaner aún está trabajando en el argumento que, a diferencia de las temporadas anteriores que tuvo lugar en el penal San Onofre, será en la cárcel de Puente Viejo.

Por lo que se vio en el final de la tercera, con el regreso de Pastor (Juan Minujín), la nueva temporada continuará hacia adelante y la trama se centraría en una batalla entre el ex policía y la banda de los hermanos Borges, liderada por Diosito (Nicolás Furtado) y Mario (Claudio Rissi).

Con respecto al elenco, las figuras principales seguirán en la historia. Tal sería el caso de Gerardo Romano y Martina Gusmán. Además, se incorporarían nuevos actores y para ello se lanzará una convocatoria para un casting.

Las grabaciones comenzarían a mitad del 2020 y El Marginal 4 saldría al aire por la pantalla de la TV Pública a finales del próximo año.l