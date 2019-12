Un peligroso juego sube a escena en “La Feliz”

23/12/2019 - 20:45 Pura Vida

Desde que se filtraron las fotografías íntimas que Luciano Castro había compartido por el sistema de chat de Instagram con uno de sus contactos, el hecho se vinculó rápidamente con una suerte de promoción de la obra “Desnudos” que esta temporada teatral lo tendrá como protagonista al actor en “La Feliz” junto a su propia esposa, Sabrina Rojas, y Luciano Cáceres, Mercedes Scapola, y la también pareja en la vida real, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

Si bien aquella especulación fue rápidamente desmentida, generó gran repercusión entre los espectadores que aguardan el estreno para este jueves 26, el cual debió ser aplazado a raíz del problema de salud de Alfonsina, la hija de apenas dos años de Gandini y Heredia, quien presentaba fiebre muy alta y demandó el permanente acompañamiento de sus padres.

“Vamos a estrenar el 26 de diciembre. Le pedimos perdón a la gente por la demora, pero tuvimos un problemita con la hija de Gonza que levantó fiebre; y también se nos rompió la consola. Mezclamos todo y decidimos postergarlo para que se estrene como tiene que ser, tranquilos y relajados”, aseguró Castro, en diálogo con Exitoína.

Y agregó: “Gracias a Dios la nena está bien, si no no estaría ninguno acá. Está todo bien”.

Castro no es nuevo en Mar del Plata, al contrario es una ciudad que visita todos los veranos. Casualmente la temporada anterior protagonizó desde allí una escandalosa separación de su mujer, que duró apenas unos meses.

Al respecto, dijo. “Esta es mi ciudad, yo acá me siento protegido. Tengo gente que me quiere, tengo a mi familia, y mis seres que ya no están descansan acá. Yo en Mar del Plata estoy feliz”.

La producción de “Desnudos” está a cargo de Javier Faroni, con la dirección de Alejandro Maci y promete dar de qué hablar al público.

Por lo pronto, se sabe que son tres parejas de amigos que se juntan a comer, porque hace tiempo que no se ven, y una de las mujeres propone como juego vendarse los ojos y empezar a reconocer a su pareja. Pero va más allá. Desafía asegurando que no se reconocerán aún estando desnudos. Ese es el nudo de toda la obra: consecuencias, impactos en las parejas y decisiones difíciles.

Y hay otro dato. Las parejas de actores que comparten la vida real no se repiten sobre el escenario. Por lo que en este caso, Brenda Gandini, por ejemplo, será la mujer de Luciano Castro, y no de Gonzalo Heredia.

Sobre el objetivo de la pieza teatral que subirá al Neptuno, Brenda aportó al diario La Capital de Mar del Plata: “Es como espiar a una pareja por el agujerito de la puerta. Habla de cuando te quedás desnudo ¿estamos tan convencidos, seguros de que con los ojos cerrados podés conocer a tu pareja?”, se preguntó.

Y advirtió que ese es un juego peligroso para hacerlo con amigos, “porque estas parejas se tocan con los ojos vendados para reconocerse, y en cualquier momento se puede desbandar todo, puede detonar una pelea para siempre, puede pasar que les guste... depende de cada grupo de amigos. En el mío no me animaría a jugarlo”.l