FÚNEBRES | 24 de diciembre de 2019

23/12/2019 - 21:51 Funebres

Fallecimientos

24/12/19

Estela del Valle Echegaray de Acuña

Mirta Ibáñez de Chávez (Frías)

Alejandro Emanuel Rabago

Héctor Luis Moreno (El Simbol)

Osvaldo de Jesús Vergara (Frías)

Irma Leticia Suasnábar

Dido Isauro Andrada

Rosa Matilde González (Garza)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su esposa: Alicia Serrano, sus hijos: María Elena, María Luciana y Augusto Andrada, sus hijos pol.: José, Juan Pablo y Andrea, sus nietos: Faustino, Sofía y Gonzalo, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana Coca Andrada, sus sobrinos Gerardo y Martin Casco, sus nietos Tobias y Luana, lloran su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana Julia Amanda Andrada de Santillán, sus sobrinos María de los Ángeles, Eneas Manuel Santillán y Marcela Herrera, lloran su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana Eva Andrada de Cortes, sus sobrinos Nelson y Lia Alejandra Cortes, sus nietos Jimena, Enzo, y Valentina, lloran tu partida y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana Tuca Andrada, su sobrino Daniel, lloran su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana Victoria Andrada de Maldonado, sus hijos Ángel Guido y Walter Maldonado su nieta Lara Maldonado, lloran su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana politica Maria Luisa Serrano, su esposo José Herrera, sus hijos Pablo, Marcelo, José y María José con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hermana política Hortencia Juarez de Andrada y su sobrino Raul Andrada, lloran su partica y pide3n por su eterno descanso.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su sobrino Pachín Ledesma y Sra. Nelva Díaz e hijos Elena, Pedro, Diego y Lizi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Carlos Areal, María Rosa Hazam, sus hiijos Juan Pablo, María Eugenia, Carlos Guillermo y Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Raúl Cuevas y Pastora Alderete, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra gran amiga y sobrina Muchi. Dios acompañe a su familia.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Dra. Juana Margarita Villafañe participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY DE ACUÑA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus hijos: Juan, Estela, Eduardo, Marcela, Carlos y Mirian y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Vilmer. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ECHEGARAY DE ACUÑA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Alicia Paz de Arias y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Rogamos por su eterno descanso.

ECHEGARAY DE ACUÑA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Nora Chávez y flia., participa su fallecimiento y acompañan a sus hijos y sus familias en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY DE ACUÑA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marta Auatt, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

ECHEGARAY DE ACUÑA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Los directivos, el personal docente, no docente, coordinadores de carrera, consejo académico consultivo, estudiantes y egresados de la EIE-UNSE acompañan a Anahí Acuña y flia. en este doloroso momento rogando la bendición de Dios por consuelo y resignación.

PELÁEZ, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Juan Luis Coria participa su fallecimiento. Lamentando la pérdida de un hombre que supo poner su impronta en el Rally Automovilistico Deportivo. Sentido pésame a sus familiares.

PELÁEZ, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Asociación automovilista Ambato en nombre del deporte motor Catamarqueño participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del flamante piloto y amigo Pablo Peláez.

PELÁEZ, EDUARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Ángel Greco y Sra., Fernando Greco y flia., Sebastián Greco y flia., Federico Greco y flia., acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

RÁBAGO, ALEJANDRO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su madre Liliana del Valle Cáceres, mi viejo que te espera en el cielo Oscar Rabago tus hnos sobrinos y ahijado y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Su prima Graciela Soria, sus hijos Graciela y Jorg; Liliana y Alejandro; Jorge y Daniela; María Silivia Soria, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Chinchín. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Alicia Degano e hijos participan el fallecimiento del apreciado Chinchin y acompaña a Tere y sus hijos en este momento de dolor con mucho cariño.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Susana Traine de Arzuaga , sus hijos Remigio de Arzuaga, Susana María de Arzuaga, su hijo político Joaquín Roger y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildósola, sus hijas María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Chinchín y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. María Adela Argüello de Soria Vildósola, sus hijos María Alejandra, Carlos Enrique, Mariano y Federico José, participan con profundo dolor el fallecimiento del Tio Chinchín y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. A mi compañero y amigo Chinchin participa con profundo dolor su fallecimiento. José María López Bustos, acompaña a la familia en este dificil momento.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Dr. Ernesto Traine , Emilia Silva de Traine y familia participan con pesar el fallecimiento de Chinchin y rogamos resignación a Tere y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Salomón Oscar Lafi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. William Miguel Jacobo participa con hondo pesar su fallecimiento.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martín, Nicolás y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Ignacio Ratier y Esteban Matach participan con profundo dolor el falllecimiento del abuelo de sus amigos Santi y Juan Pablo Moggio rogando resignación para su familia y por el eterno descanso de su alma.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Olegario Hernández, Claudia Zavalia y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus hijas Mónica, Ana, Eugenia, h. pol. Marcelo Muhn, Exequiel Ledesma, nietos Valentina y Matias Muhn participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Lito Nazario, sus hijos Pablo y Maria Silvia, Oscar Muhn y Patricia, participan su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Graciela Muhn, Germán Robato, Sol y Santiago Robato, participan con dolor la partida de la querida Lety. Ruegan oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Eduardo Robato, participa el fallecimiento de la muy apreciada Lety, pidiéndole al Señor la tenga en la Gloria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Oscar Muhn y Patricia Nazario y sus hijos, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Mariela Salomón y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Leti. Rogamos oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Ramiro Chedid y familia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Leti. Rogamos oraciones en su queridas memoria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus compañeras y amigas: Tiky Ábalos, Susi Gigena y Gorda Gigena participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz querida Lety.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Raul C. Garcia Gorostiaga, sus hijos Marcos, Sebastian y Maria Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Marta Loza de García Gorostiaga, María Marta García Gorostiaga, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este momento tan difícil. Ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORIA, ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|. "Puedes llorar porque me he ido, o puedes sonreir porque he vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado; tu corazón puede estar vacío por mi ausencia o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que me gustaría; Sonreir, mirar, amar y seguir"... Su hija Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares, invitan a la misa el 25/12/19 a las 20.30 hs. en Catedral Basílica al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ABREGÚ, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. Mi viejito, mi tata como te decia yo, esta noche será una muy triste porque es la primera vez que nos vas a faltar vos, tambien se cumplen 6 meses de tu partida, cada dia duele mas, pero me refugio en todos los momentos hermosos que pasé con vos. Te amo y te extraño. Tu nieta Estre.

GÓMEZ, MILAGROS DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Recordando a mis generaciones que se fueron y en forma especial a tí hermana. En este día y noche quiero recordarte una vez más, aquí presente, eterna como la luz del sol. En aquel día cuando te despedía y te despedías del mundo terrenal mil puñales se clavaban en mi pecho traspasando mi corazón, me sentí perdida como en alta mar, no podía encontrar el faro que indique la dirección para que mi barco siguiera navegando ya que hacía frente a una tormenta tenebrosa, hasta lograr salir a la orilla y hoy está aquí todo presente por eso en este día, mis ojos lloran, como el primer llanto de un niño cuando comienza una nueva vida, la soledad de mi alma tiene un frío que "penetra", al despuntar el alba, tú te morías, dejándome como recuerdo el Santo Rosario que tenías puesto, hermana mía me has acompañado largo trecho de mi vida, siempre a mi lado, como consuelo cuando fallecieron mis padres; ¡cómo olvidarte hermana mía! mi amiga, mi seño, la que siempre estaba presente para darme las dos manos en circunstancias tan difíciles que nos tocó vivir, lo sigo viviendo al duelo como aquel día en que tu alma se separó de tu cuerpo, sangre y vida para siempre, solo una noche y un día tu cuerpo ha estado presente y tu Ángel guiaba a tu alma a la gloria eternamente, y yo aquí quedaba llorándote sin consuelo, tu alma es inmortal, tu nombre Milagros, no morirá jamás eres infinita como los árboles, pájaros y el aire, para mí seguirás siendo como fuiste, mi tesoro viviente más valioso. En tu paso por esta tierra, has estado presente durante todas mis risas y durante cada una de mis lágrimas, dispuesta a dar sin recibir nada a cambio, a prestar tu apoyo cuando el otro está débil, a darle tu sonrisa cuando se ha perdido la suya, una constante fuente de consuelo, has cumplido con tu rol de amor filial de hermana, por todo esto serás mi Santuario eternamente, en donde mis momentos de dolor me refugio ahí, para fortalecerme. En esta noche tan especial, sagrada y aciaga a la vez para mí, brindaré por tí, por tu evolución espiritual en la Patria Celestial. La mesa está bien dispuesta pero habrá un lugar vacío, por eso te espero no me dejes sola, acompáñame una vez más, juntos con los demás seres queridos y los ángeles que custodiarán la estada de todos y simbólicamente nos abrazaremos para felicitarnos y decirnos ¡Feliz Navidad! ¡ Feliz Noche Buena!. Dame tu bendición hermana. Amén, Amén, Amén. Sin consuelo tu hermana Faride G. de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Amado esposo: En este día estoy pensando en ti, pensando que mi verdadero presente es el pasado en nuestro presente, porque ya no hay aquella alegría, que hubo en nuestro pasado, mi cielo nunca sabrás la intolerable agonía del dolor que he sufrido y sufro por ti, quiera el Maestro de los siglos darme fuerza y pueda encontrar consuelo en mi acongojado porvenir pese a la profundidad de mi aflicción, me dijiste aquel día, yo voy primero, pero mi amor por tí no morirá, te amaré en el cielo como te amè en la tierra, por que el amor no muere, no te dejes doblegar por la pena, no mires mi vida que se termina, sino la vida que comenzará allá en la eternidad, te seguiré amando como se ama la primavera y el cielo, yo te llevaré dentro de mí alma, te amaré con la distancia aunque me encuentre tan lejos, no habrá nada que me separe de tí, porque conozco la vida desde que te conocí y es así como me dijiste el amor no muere; desde que nos casamos creímos en nosotros mismos, porque nos unió la confianza, hemos unidos fuerzas, soñamos juntos a pesar de las dificultades cuando los dos perdimos el trabajo al defender a capa y espada la Educación de los alumnos y la Patria por negarme hacer lo que la ley no manda, nunca bajamos los brazos, nuestras manos siempre han estado unidas, porque estábamos orgullosos de nosotros mismos, porque los dos juntos fuimos fuente de inspiración, unidos desde un principio por el amor, nos amábamos y para nosotros el amor era una energía muy poderosa y está demostrado, el amor todo lo puede viviendo con Cristo, tantos años de casados es de imaginar lo mucho que te extraño, a cada instante, por eso cada día llevo tu nombre entre mis manos como una flor, para decirte que te amo y te amaré toda la vida, entre el cielo y la tierra dos almas y un solo corazón, unidas por el amor. En esta noche en que el Ángel de la Navidad regresa a la tierra, mi alma tiembla porque tú no estás físicamente, como en otras tantas navidades, es una noche sagrada, la Navidad es amor, en un don, es gozo, es paz, es encuentro, es humildad, es justicia, es alegría, armonía, y es luz porque nace Jesús, el hijo de Dios, el Salvador, y lo hace en un establo para su nacimiento, donde había animales diferentes, y así rodeado por las bestias el Niñito encendió su faro para alumbrar al mundo. Esto era solo una enseñanza piadosa de sabiduría, de amor, de paz, solidaridad, generosidad, es una noche sagrada, en cada Navidad esperamos ansiosos que Cristo encienda su luz en los corazones de los hombres. En esta noche justo a la 12 este faro alumbrará el mundo para sepultar las tinieblas del planeta. Todo está preparado como otrora y espero me hagas compañía junto con los Ángeles para dar la bienvenida, siempre habrá un lugar vacío y una copa por brindar no será un río, pero lagrimas habrá en estas circunstancias es muy difícil contener el llanto ¡Feliz Navidad! mi vida, aquí en la tierra como en el cielo mi alma abraza tu alma, dame " la Bendición". Que Dios te tenga en la gloria y te lleve a descansar. Amén, Amén, Amén sin consuelo tu esposa Faride G. de Orieta.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MELÍN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/15|. Su esposo Horacio Olivera, sus hijos Liliana, Hernán y su nieta Milagros, su hermana Delia Melin, su hermano político Beto y sobrinos, invitan al responso hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

--------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, PÍO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. Querido hermano: Descans en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Sus hermanos: Nena, Graciela, Adriana y flias, participan su fallecimiento con dolor. Casa Velatoria San Carlos y Soler. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZÁLEZ, ROSA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Sus hijos Francisco, Rubén, Irma, Luis-Marcelo, Hugo, Raul, Mirta, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Tu recuerdo siempre estará presente entre nosotros. Su hija Lorena Chavez, su hijo político David Serrano y su nieta Amparo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Martin Silva y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas Viviana, Lorena, Romina y Evangelina en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Compañeros y amigos del Registro Civil de Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Señor recíbela con tus brazos de misericordia. Sus consuegros Rosa Ysla y Carlos Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Dale el descanso eterno. Carlos Luján Serrano y familia, junto a Gladys Pereira participan con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Confiamos en tu palabra Señor. Marta y Juan Serrano; sus hijos Valeria, Cecilia y Sergio Serrano junto a sus respectiva familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Pedro Villalba, Carolina y Luis Mansilla junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Bienaventurados los puros porque de ellos será el reino de los cielos. Lito Serrano y flia, junto a Estela Serrano participan con dolor su fallecimiento. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Tu palabra es sinónimo de paz y de quietud. Iris Closas y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. César y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este duro trance. Choya.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Dr. Luis Ariel Domínguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su colega y compañera de trabajo Viviana Chávez. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE CHÁVEZ, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Dr. Juan Pablo Jorge y Dra. María de los Ángeles Roldán acompañan a su compañera y amiga Dra. Viviana Chávez en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Sus padres Eugenia Moreno ,Ángel Medina sus hnos Maximiliano, Hugo, Gabriela, Yesica , Nora , Julián ,h. políticos, sobrinos tíos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Simbol Dpto. Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERGARA, OSVALDO DE JESÚS (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Vivian Vergara de Márquez y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

VERGARA, OSVALDO DE JESÚS (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Marta Ludueña y Silvia Agüero, amigas de sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

VERGARA, OSVALDO DE JESÚS (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. La Comisión Directiva, Socios y Simpatizantes del club Atlético Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del vecino de nuestra institución e integrante de la Comisión de Bochas del club. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VERGARA, OSVALDO DE JESÚS (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/19|. Familia Márquez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.