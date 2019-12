Estiman que petroleras tomarán el dólar oficial para fijar los precios

23/12/2019 - 23:42 Economía

El presidente de la Cámara de Expendedores local (Cepase) Pedro Llorvandi se refirió a cómo influirá el tipo de cambio en la formación de precios en surtidor e indicó que ‘hasta que no haya un cambio por parte del ministerio de la Producción, las petroleras deberán tomar el dólar oficial del BNA para las operaciones de importación u exportación de combustible’ en alusión al tipo de cambio más bajo que se encuentra hoy en el mercado a $63.

Llorvandi señaló: “Entendemos que estamos en una situación de emergencia, que el país con los índices que deja el gobierno saliente de un 40% de pobreza es preocupante, con una capacidad instalada ociosa de las empresas en un 60% por falta de consumo interno que se ha ido achicando. Nosotros tenemos una caída de ventas interanual de un 20% en los picos minoristas”.

En este contexto, indicó: “Vemos bien el llamado al dialogo y al consenso, a hablar e intentar solucionar los problemas que tienen los biocombustibles tanto el etanol como el biodiesel que tienen problema de precio internacional o de inserción en los precios de los combustibles líquidos en el país”. Añadió: “También creemos que es positiva la moratoria impositiva porque las cargas de impuestos y el mantenimiento de las empresas ha hecho que muchos colegas estén muy complicados en el abastecimiento, que hayan tenido que optar entre pagar sueldos, aporte y dejar sus empresas con vida o pagar los impuestos’.

Señaló que en la actualidad, ‘hay una deuda que no es producto de falta de voluntad sino de incapacidad de pago de los colegas dueños de estaciones de servicio, por eso vemos con buenos ojos la moratoria y que se dé espacio para el pago, el empresario no es que no ha querido pagar sino que no ha podido pagar todas las obligaciones’.

Atenderán sólo emergencias en el horario de las 22 a 6

Las estaciones de servicio de todo el país suspenderán la atención al público de 22 a 6 durante los días 24 y 31 de diciembre, para el expendio de combustibles y de las actividades anexas, y conservarán una guardia mínima de vigilancia.

Así lo informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) al señalar la licencia dispuesta del personal con motivo de las festividades de Nochebuena y Año Nuevo. De esta manera las estaciones de servicio de todo el país dejarán de atender al público en ese horario entre las 22 del 24 y el 31/12 y hasta las 6 del 25/12 y el 11.l