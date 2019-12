En lo que va del año decreció 2,3% la actividad económica

23/12/2019 - 23:43 Economía

La actividad económica retrocedió 0,9% en octubre, respecto de igual mes del 2018, pero subió 1,9% en relación con septiembre, informó el Indec.

Cuando restan computar los últimos dos meses del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló una merma de 2,3% interanual, informó el organismo.

Algunos rubros pudieron eludir la tendencia declinante general, como el caso de Agricultura y Ganadería, con una suba de 3% interanual, Explotación de Minas y Canteras, alentadas por la producción de Vaca Muerta, 2,8%; junto a la distribución de agua, gas y electricidad, 3,2%.

A fines de noviembre, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central una caída de 2,8% del PBI para este año, que se sumará a la de 2,6% de 2018. A su vez, previeron que en 2020 la actividad económica se reduciría 1,7% y esperan una expansión de 1,5% para 2021.

Intercambio

Por otra parte, el intercambio comercial en noviembre dejó un superávit de US$ 2.445 millones, más del doble de los US$ 897 millones de igual mes del 2018. Este resultado se basó en la fuerte caída de las importaciones, (21%), para sumar US$ 3.409 millones, contra exportaciones que subieron 9,4% para alcanzar US$ 5.854 millones.l