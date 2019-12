Excarcelan a Catán e Ibáñez con fianzas reales de $ 100.000

24/12/2019 - 00:13 Policiales

El juez Darío Alarcón habría concedido la excarcelación a los ex colaboradores del ex juez Miguel Moreno, el ex policía José Alfredo Catán y el administrativo, Roberto Ibáñez, sospechados de complicidad en maniobras poco transparentes con causas de tierras hasta el 2016, período en que el ex magistrado cesó en sus funciones.

Así lo habría resuelto Alarcón ayer antes de las 14, al notificar al abogado de Catán, Marcelo Castillo Gioya, el sí a la excarcelación, pero a cambio de una fianza real de $ 100.000 que recién se materializaría el jueves próximo.

‘Defraudación calificada en perjuicio de la administración de Justicia’ es la imputación enrostrada a Catán e Ibáñez por los fiscales, Gabriela Gauna y Álvaro Cantos.

Miguel Moreno

A su vez, Miguel Moreno está imputado por ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial’, mientras rigió los destinos del Juzgado del Crimen de 4ta Nominación. La fiscal Farrán Serlé pidió ayer la prisón preventiva, la que se resolverá en los próximos días.

La investigación fue iniciada tres años atrás por el fiscal Mariano Gómez, basándose en presuntas anomalías internas del Juzgado, trascendió.

Otro reproche enrostrado al ex juez es haber incorporado a Catán e Ibáñez al Juzgado, por fuera de los resortes legales y administrativos del Poder Judicial.

Catán e Ibáñez fueron informados de la medida excarcelatoria, pero recién se materializaría el jueves o viernes.l