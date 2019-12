Cuánto costará mudarse al edificio VIP que se construye junto a la Bombonera

24/12/2019 - 09:56 El Cronista

Desde enero se construye un emprendimiento inmobiliario VIP junto a la Bombonera que promete cambiar el paisaje de la República de La Boca. Si bien el proyecto, conocido como Undici, estuvo demorado por la crisis económica, su construcción ahora avanza a paso firme y ya tiene un 30% de sus unidades vendidas.

“Está pensado hace casi siete años y comenzó siendo una idea de locales a cielo abierto, pero se desestimó por la factibilidad constructiva. Luego lo vimos como un edificio de departamentos apuntados a renta por turismo, aunque ahora está mutando más hacia un espacio de co-living”, afirmó Jorge Fernando Moscatelli, director del estudio de arquitectura Moscatelli y encargado de la obra.

Anteriormente, el predio de 9500 metros cuadrados, ubicado sobre la calle Brandsen, era ocupado por el caférestaurante Boca Tango y en 2015 fue alquilado por el presidente del club xeneize Daniel Angelici como bunker para su campaña de reelección. Luego de la demolición, comenzaron las tareas para establecer una base de seis pisos de profundidad. “Es complejo edificar en esa zona porque a menos de medio metro ya hay agua”, explicó Moscatelli.

El inmueble contará con ocho pisos, de los cuales solo tres estarán ocupados por las unidades de 1 y 2 ambientes. La planta baja tendrá locales comerciales, uno de ellos, apuntan, será del rubro gastronómico, mientras que en el primer y segundo piso estarán ubicadas las cocheras.

El diferencial, señala Moscatelli, estará en los amenities. “Va a tener un salón mirando a la cancha, una terraza con parrilla, salón de fiestas, galería de arte, spa, gimnasio y una pileta en el octavo piso”, detalló. Si bien aún no fueron lanzados oficialmente a la venta, que esperan iniciarla formalmente en marzo del próximo año, los 72 departamentos, que tendrán entre 30 y 80 metros cuadrados, se comercializarán a un valor inicial de u$s 3500 el metro cuadrado. Por lo que la unidad más cara costará unos u$s 280.000 ($17,6 millones, de acuerdo a la cotización actual), mientras que la más económica rondaría los u$s 105.000 ($6,6 millones).

Moscatelli, quien asumió la dirección del estudio cuando su padre, Jorge Eduardo Moscatelli, se retiró, también podría encargarse de la venta de las viviendas a través de su inmobiliaria Situar Propiedades. El 30% de los departamentos que ya tienen dueño fueron vendidos en el círculo íntimo del grupo inversor encargado del proyecto.

“Mucha gente compró ahí para tenerlo para rentas porque hay mucha demanda de alquiler en esa zona dado que es un lugar especial”, señaló el arquitecto. Y agregó: “Creemos que será un departamento especial para fanáticos del fútbol en general, la idea no es hacerlo totalmente igual a Boca”. Asimismo, aseguró que el club azul y oro no está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del emprendimiento.

Desde Undici descartan que un agravamiento de la situación económica pueda poner en stand by la construcción del complejo de departamentos. “La obra va a seguir avanzando a su ritmo. Cuentan con terminar de construirlo y después ver”, expresó Moscatelli. Estiman tenerlo finalizado para fines de 2021 o mediados de 2022.