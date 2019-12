25/12/2019 - 21:39 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

“Cuidado con la gente!, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles.

Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.

El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo; se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán.

Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre; pero el que persevere hasta el final, se salvará”.

Reflexión

El evangelio de Mateo nos presenta un relato perteneciente al segundo discurso de Jesús en su narración, llamado el discurso misionero. Después de enviar a los Doce con una serie de instrucciones para llevar a cabo su misión apostólica, la lectura de hoy viene a recodarnos que la persecución forma parte de la vida del seguidor de Jesús. Los discípulos son los continuadores de la obra que el Maestro ha comenzado y ello conlleva compartir su misma vida, su anuncio, realizar sus propias acciones y asumir su destino.

En nuestro texto, Jesús advierte a sus discípulos que se guarden de los hombres, es decir de aquellos que han cerrado sus ojos a la verdad, y no reconocen la buena noticia del evangelio, ni quién es Jesús de Nazaret. La causa de Jesús tiene consecuencias y una de ellas es la entrega a los tribunales y el consiguiente castigo, como le ocurrió a Esteban.

Sin embargo, quien persevera y se mantiene firme en la fe no debe temer, ni preocuparse por lo que hay que decir, pues se les comunicará en ese momento las palabras adecuadas. Clara advertencia a aquellos seguidores que creen anunciar sus propias palabras, y no las del Mesías. Será el espíritu del Padre quién pondrá palabras en la boca del mensajero que se ha mantenido firme en medio de las pruebas y dificultades, porque no son ellos quienes hablarán sino “el Espíritu de vuestro Padre es quién hablará por vosotros”.

Las situaciones anunciadas por Jesús pueden ser dolorosas, incluso extremas, entregará a la muerte hermano a hermano... basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que el sufrimiento, el dolor y la debilidad humana aún persisten en nuestro mundo, que esas relaciones filiales y fraternas continúan estando en tensión y necesitadas de vida y esperanza.

Para mantenernos firmes, en pie, hay que perseverar hasta el final. La perseverancia es una actitud activa, dinámica, capaz de hacer de cada seguidor de Jesús un testigo fiel y veraz de lo que anuncia con su palabra y con su vida. Perseverar nos ayuda a no volver la cara al sufrimiento de los otros, nuestros hermanos, a transformar la debilidad humana en fortaleza de Dios, en definitiva, a entrar en la dinámica de una salvación que ya se ha hecho presente.

En este tiempo de Navidad en el que hacemos memoria de San Esteban, su martirio nos regala el don de no hacer oídos sordos al dolor de un mundo que llora y la gracia de reconocer a un Dios en medio de nosotros, que nos salva.

Esteban, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, es uno de los siete helenistas elegidos por Pedro para el servicio y la atención de las viudas, aunque enseguida lo vemos anunciando la palabra de Dios.

El relato de hoy nos presenta cuál era su misión y la realidad de su martirio. Al nombrarlo por primera vez (Hch 6,5) Lucas lo había señalado como “un hombre lleno de fe y de espíritu santo”, ahora lo presenta con el poder de realizar signos y prodigios entre el pueblo, en la misma línea que los apóstoles después de Pentecostés.