FÚNEBRES | 26 de diciembre de 2019

- Blanca Rafaela Sueldo

- Haydeé del Valle Batallán

- Milton Fabricio Acosta

- José Sánchez

- Margarita Ibarra

- Rodolfo Valentino Jiménez

- Ramón Eusevio Lescano

- Margarita Medina (Churqui Dpto. Jiménez)

- José María González (La Banda)

- Luisa Laureana Coronel (La Banda)

- Carlos Alberto Zeballos

- Marta Elena Rivero

- Marta del Rosario Santillán

Sepelios Participaciones

ACOSTA, MILTON FABRICIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus padres Abel Acosta y Susana Zalazar, hnos Diego, Ariel, Exequiel y Mariela, hnos políticos Luciano y Sheila, sobrinos Ignacio, Carlos, Agostina, Agustina, Joaquín, Bautista y Belén y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 9 hs en el cemet. Parque de la paz. EMPRESA SANTIAGO.

ACOSTA, MILTON FABRICIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Ariel en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, MILTON FABRICIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19. Las ex compañeras de su madre Irma S. Zalazar: Elsita Campanini, Luqui Contato, María Inés Olmedo, Graciela Tauil, Susana Noriega, Teresita Salvatore, Eva Filippi, Silvia Mansilla, Marieta Del Vitto, Graciela Marinucci, Mónica Ayuz, Cristina del Castaño, Mady Herrera, Magali Sily, Elsa Carmona, Nena Migueles, Carmela Olmedo, María del Huerto Castro, Chiqui Lobo, Estela Azar, Kuky Salim, Mamily Ávido, Emilse Ávido, Lita Díaz, Graciela Suasnábar y Lina Llarul participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Rosa Estela Cortes de Sayago, sus hijos Lilian, Claudia, Humberto y Casimira, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor le de la paz eterna.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Norma Fernandez de Acosta, Antonio Acosta y José Luis Acosta y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida Amiga. " Negri Andrada y flia " acompañan en estos momentos de dolor, que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Promosión 1955 del Colegio Nº 1 del Centenario, participan con profundo dolor el falllecimiento del hermano de nuestra querida compañera Julia Andrada. Que Dios lo reciba con sus brazos abiertos en su bello hiogar.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Bienaventurados los limpios de corazon porque ellos veran a Dios. Nuestra gratitud por todo lo que fuiste. Te despedimos con tristeza y amor. Su hermana Mirta, sobrinos Mariela, Eli, Ruli, Ruben. Pamela y Mariana con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus hermanos Fidelia, Juan Carlos, Hugo, Mirta, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimeinto, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en El confían. Querida hermana, tus dones de amor y humildad se vieron reflejados en todos los que te conocieron y para nosotros seras guia y sosten. Tus hermanos Fiede, Juan Carlos, Mirta, Hugo y respectivas flias, Nunca te Olvidarán. Descansa en paz.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Querida tia y madrina hoy nos toca despedirte y no sabes lo que nos cuesta sltarte. Has dejado huella en nosotros y en todos los que te han conocido. Tus recuerdos y cariñosos, gratos y bonitos perdudarán por siempre en nosotros. Gracias tor todo. Vete en paz. Tus sobrinos Raul, Maria y Justi Vazquez. participan con dolor su fallecimiento.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar " Su hermano Juan Carlos Bustamante, cuñada Mirta Chavez, sobrinos Gustavo, Juan Pablo, Claudia Beatriz, David, Claudia Torres, sobrina nieta Fhernanda, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus Amigos Chicha Toscano, Elcide Aodassio y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑAS, EVA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Querida amiga Eva; Hugo Capula y familia, lamentan profundamente tu partida y ruegan oraciones en tu memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus hijos, Hector, Marta, Kiki, Sandra, Daniel, Oscar y Karina, h pol, nietos, bisnietos, tataranietos hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de SAN MARCOS DEPTO CAPITAL, COB CARUSO C.I.A. ARG. DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hijo Héctor, su hija política Gringa, sus nietos José, Teresa y sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hija Marta y su hijo político Pepe, sus nietos, bisnietos y tataranietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hijo Antonio y su nuera Rosa, sus nietos Wilian, Romina, Yuliana, Celeste, Huelen y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hija Sandra, sus nietos Fernanda, Cristian, Carlos, José y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. "Siempre en nuestro corazón, madre y abuela, nos quedamos con los recuerdos que abrazan y consuelan con tus manos en nuestras vidas. Su hijo Daniel y sus nietas Agustina y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hijo Oscar, su hija política Ruth y sus nietas Karen, Lissi y Amy, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hijo Karina, su hijo politico José y sus nietos Melina, Micaela, José y Carlos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su nieto William, su esposa Marianela y sus bisnietos Ismael, Benjamín e Issac, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. "Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Amigos y compañeros de su hijo Dany Vera: Daniel Tévez, su esposa Mariela Uñates, sus hijos Milagros y Javier Tevez, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Señor ya está ante tí, recibela en tu Reino y dale el descanso eterno". Compañeros de su hijo Daniel Vera de Seccion Intendencia. Perla, Claudia, Paquito y Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros y amigos de su hijos Dany Vera de la sección Avisos: Oscar, José, Nancy, Mariela y Teresa acompañan a la familia en tan tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su amiga Turca y familia, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. "Señor recíbela con tus brazos de Misericordia". Compañero de su hijo Daniel de sección porteria: Miguel, Oscar. Leo, Dario y Hugo participan con dolor su fallecimiento.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Franco Parisini y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. La dirigencia del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del socio Daniel Vera y ruegan una oración en su descanso.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Daniel Romero, Sergio Lescano, Pablo Díaz, Gustavo Paz y Hugo Dinardo, compañeros de su hijo Daniel en la sección Deportes del diario El Liberal, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Los compañeros de la Redacción de El Liberal y de la Sección Deportes participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Daniel Vera y ruegan por su eterno descanso.

IBARRA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. La sección Diseño y Armado del diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del compañero Daniel Vera y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RODOLFO VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus hijos Maria Lorena y Rodolfo Javier, Jimenez sus nieta Lucia sus hnos Marcelino, Marcela , Chichi su hno politico Alberto sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LESCANO, RAMÓN EUSEVIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hermana: Graciela Lescano, su hno. pol.: Carlos Cisneros, sus sobrinos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. del Mojon. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIVERO, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su esposo Segundo Coronel, hijos Daniel, Marcelo, Viviana, h. pol. Cecilia, Alicia, nietos Marcelo, Ramiro, Barbara, Araceli, Larisa, bisn. Virginia y demás familiares, part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANTILLÁN, MARTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su hijo José María Batalla, hermanas Nilda Norma,Titina y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

SANTILLÁN, MARTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Lic. Nancy Peralta y su Madre Hortencia Uñates, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de José Maria. Que Dios les de pronta resignación.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Su ahijado Carlos Enrique Soria, su esposa Analia Mercedes Arce y sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín participan con dolor el fallecimiento del querido tío Chinchín y acompañan a su esposa e hijos y sus respectivas familias en este triste y doloroso momento.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Luis Carlos, María Pía y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Dr. Eduardo Contato Carol y su esposa Felicitas Degano despiden a Chinchín, acompañan a Tere y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Walter Trejo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan a sus hijos y demás familiares en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Jaime R. Berdaguer y familia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Tere e hijos.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Rosa Gomez Zanni, María Susana y Juan José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y abrazan a sus hijas y nietos con especial afecto en estos tristes momentos.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Blanca Inés Uriondo, Amalia Inés Echegaray y Lucrecia Uriondo de Echegaray participan con tristeza su fallecimiento rogando resignación para su familia y por el eterno descanso de su alma.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus ex compañeras promoción 1960 participan su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

SUASNÁBAR, IRMA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Rosa Comán participa el fallecimiento de su querida amiga de la infancia Leti, y acompaña a su esposo e hijas en tan doloroso momento. Eleva una oración por su eterno descanso.

SUELDO, BLACA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus Hijos Maria, Cesar, Paola, Lucia, Hijos politicos, Nietos, Hermanos y de mas familiares. Sus Restos fueron Inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

ZEBALLOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. El Señor te reciba en tu Reino. Sus hijas Paula y Mariana Zeballos, hijos pol. Maximiliano Riquelme y Alejandro Millan, nietos Olivia y Helena, participan con profundo dolor el fallecimiento de Cacho y ruegan oraciones en su memoria.

ZEBALLOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus hermanos Carlos, Sergio, Susana, Paula, Mariana, nietos Augusto, Manuel, Olivia, Helena, Lorenzo, Bruno, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZEBALLOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Maria Silvia Moreno Zeballos tu compañera de muchos años y Madre de tus dos hijas menores, participa con mucho dolor el fallecimiento del querido Cacho y ruega oraciones en su memoria.

ZEBALLOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Maria Cecilia Coronel y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de sus Amigas Paula y Mariana. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

MORALES OLIVA, CARLOS VICENTE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/17|. A mi querido esposo a dos años de tu partida todavía llevo conmigo el recuerdo de los años compartidos...se que nunca más estarás a mi lado, que tu sonrisa quedara en mi recuerdo y tu voz solo en mi memoria...Quiero agradecerte por la hermosa familia que construimos juntos y que hoy me da fuerza cada día para seguir adelante a pesar del gran dolor que me ha causado tu partida, solo me queda el consuelo de saber que no es un adiós solamente, sino hasta siempre. Tu esposa Raquel, tus hijos y nietos invitan a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Agradecimientos

CORONEL, LUISA LAUREANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/19|. Su esposo Cansio Correa, tus hijos Maria Elena, Paola, Hugo y Marcela, h. politicos, nietos y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 10.30 hs. Casa de duelo SV. Banda. Av. Belg. 532. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus padres Arq. José E. González Sabagh y Carolina Stivaletti, su tía Roxana Elizabeth, sus primos Sebastián, Daiana, Bianca y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su tío Lic. Elías Osvaldo González y Velia Miriam Russo, sus primos Anabelia, Jorgelina, Felipe Moiken participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE DE ALBARRACÍN, ANA MARÍA (Loly) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/19|. Hoy hace un mes que físicamente te fuiste de nuestro lado, pero nos dejaste la compañía de tus cosas, recuerdo de tu alegría, de tu amor, de tus enseñanzas. Danos resignación y valor para que vivamos solo con tu recuerdo, y rogamos que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Raúl y sus hijos Natalia, Martin y Cecilia, hijo político Martín y nieto Pipi invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey.

BATALLÁN, HAYDEE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus hijos Diego, Silvia, Sonia, Juana, Barro h. politicos Marcos, Adan, Marina, Leandro, nietos Franco, Rosa, Mahia, Ailen, Matias, Yuli, Valentina, Mateo, Yeshia, Gonzalo, Yuli, Loana sus restos fueron inhumados hoy 10 horas al cementerio de los JURIES SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BATTIKHA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Blanca de Rumié, sus hijos Juan Carlos, Gustavo, y Karina, hijas pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Muñeca Vittar y a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/19|. Sus hijos, h pol nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de EL CHURQUI DEPTO JIMENEZ, COB CARUSO C.I.A. ARG DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162, TEL 4219787.

SÁNCHEZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Su hija Olga, h pol Beto, su nieto Sergio, sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tintina, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162, TEL 4219787.