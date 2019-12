La Comisión Directiva de River citó a “Nacho” Fernández para arreglar su continuidad

26/12/2019 - 00:41 Mundo River

Tras confirmar su continuidad al frente del plantel de River en 2020, el entrenador Marcelo Gallardo subrayó la necesidad de no desmantelar el grupo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2019 y ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en el año que termina.

Por eso, la dirigencia comenzó las charlas para la renovación de los contratos de cuatro futbolistas que son fundamentales para el esquema del “Muñeco”.

Se trata de Ignacio Fernández, Javier Pinola, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio, aunque las conversaciones con el “León” comenzarán en unos meses, cuando el futbolista -que el próximo 29 de enero cumplirá 38 años- decida si seguirá jugando o si se retirará de la actividad profesional.

El mediocampista ex Gimnasia es el nombre que mayor apuro genera. No es para menos, después de dos años (2018 y 2019) en alto nivel, figuras como Diego Maradona y Juan Román Riquelme lo eligieron como el mejor futbolista del fútbol argentino y su rendimiento provocó el interés de Inter de Porto Alegre y Los Ángeles Galaxy.

“Con Marcelo tuvimos una charla. Él me quiere retener, yo le expliqué mis motivos, él lo entiende y no tiene problemas. Siempre estoy agradecido a este cuerpo técnico. Se analizarán todas las ofertas, hablaré con dirigentes, con la familia y representantes para llegar a lo mejor para el club. Tengo casi 30 años, empecé a jugar en primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer, y por eso analizo todas las opciones”, planteó Nacho hace unos días.

Pues bien, el “Millonario” busca darle todas las herramientas para que decida su continuidad. Por eso se espera para las próximas horas una reunión entre Enzo Francescoli, mánager del club y Daniel González, agente del jugador para avanzar en un acuerdo.

¿Qué le ofrecerán desde Núñez? Una mejora sustancial en el contrato hasta ubicarlo entre los mejores pagados del plantel y una extensión del vínculo por dos años más: el actual arreglo vence el 30 de junio de 2021.

Claro que un nuevo contrato también llegaría acompañado de un aumento de la cláusula de rescisión; la actual asciende a 15.000.000 de euros.

Pretemporada

El plantel hará su pretemporada en San Martín de los Andes y los hinchas están planeando un gran recibimiento para el 3 de enero: un pasillo de 3,5 kilómetros desde el aeropuerto hasta el hotel.

La idea surgió de la Agrupación San Martín de los Andes, junto con otras filiales y peñas en las provincias de Neuquén y Río Negro, ya que el plantel que encabeza Marcelo Gallardo no suele ir al Sur a realizar su preparación. Los destinos más elegidos desde que asumió el “Muñeco” hace cinco años fueron Uruguay y Estados Unidos.