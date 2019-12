Scaloni y su balance del año: “Podemos decir que tenemos una base”

26/12/2019 - 00:45 Deportivo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló sobre el cierre del año y realizó un balance de lo que fue el 2019 para la Albiceleste, que terminó en el tercer lugar de la Copa América de Brasil y comenzó a armar el equipo que disputará las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

‘Creo que el año es positivo. Empezamos con ciertas dudas, sabiendo que las cosas las estábamos haciendo bien pero que necesitábamos algo más y en la copa el arranque no fue bueno, pero siempre confiamos en que había material, que había manera de salir de la situación, y creo que la mejor versión se vio en los cuartos de final, en la semi y en el partido por el tercer puesto’, expresó en una entrevista con el Diario Olé. ‘A partir de ahí, el equipo se empezó a encontrar en sí mismo, ya bastante mejor conformado, con jugadores que ya se sienten jugadores de la Selección y terminamos el año bien, más asentados que al inicio. Por otra parte, creo que era lógico, con jugadores que todavía no tenían muchos partidos, ahora sí podemos decir que tenemos una buena base’, añadió.

Sobre lo que se viene para el 2020, aseguró que ‘podemos competir contra cualquiera, pero de ahí a pensar que podemos salir campeones del mundo o ganar la Copa América fácil, creo que sería un error, porque sería vender algo que no creo que sea lógico. Creo que las Sudamericanas son las eliminatorias más complicadas, pero sí está la ilusión de la Copa en nuestro país de disputarla, si es posible, hasta el último partido y en las eliminatorias intentar ser un equipo difícil de batir y seguir dando la sensación de equipo. Nosotros no podemos prometer más. Sería imprudente’, aseveró.

‘Ahora mismo podemos decir que tenemos una cierta base, que tenemos dónde tirar y siete, ocho o nueve jugadores salen casi de memoria. Entonces eso ya es un paso adelante. Pero el paso siguiente de decir estamos entre las cinco mejores del mundo no me atrevería a decirlo’, agregó el DT.

Sobre las críticas

Por último, Scaloni confesó: “Nunca me sentí muy criticado, lo justo. A veces como todo, hay alguno que critica más de la cuenta pero no noté eso. No soy mucho de ver. Cada tanto mi vieja me cuenta cosas, pero no somos mucho de consumir, porque en la situación que estamos es normal que todo el mundo hable. Pero lo justo y necesario, la crítica por ser el entrenador de la selección, por el momento en que llegué que era un cambio, por la juventud que tenía, eso lo vi bastante normal. Pero no me perjudicó ni me benefició”, aseguró.