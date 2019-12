The Witcher: la serie con la que Netflix aspira ganar el “trono" que dejó Game of Thrones

26/12/2019 - 09:01 El Cronista

Se basa en la exitosa saga de libros de un escritor polaco. Es protagonizada por un brujo cazamonstruos, que encarnará Henry Cavill, el actor de 'Superman'. Ya hay tres videojuegos, una película y juegos de mesa sobre la historia.

Siete años antes de que George R.R. Martin comenzara a escribir su libro 'Canción de hielo y fuego', que luego dio origen a la multimillonaria serie 'Game of Thrones', un personaje llamado Geralt de Rivia, un brujo con poderes extraordinarios, aparecía por primera vez en la revista polaca 'Fantastyka'. Tal fue el suceso que su creador, el escritor polaco Andrzej Sapkowski, entendió que "esa era su historia" y merecía contarla de la mejor manera posible.

Animado por la obra de J.R.R. Tolkien, creador de 'El Señor de los Anillos y su Tierra Media', Sapkowski entendió que existía un público adulto amante de la ciencia ficción, cansado de leer los típicos cuento de hadas, y comprendió que podría incluir en su mundo de ficción las problemáticas sociales, sexo y violencia. Sí, todo esto ocurrió en Polonia muchos años antes que Poniente existiera y generara un negocio multimillonario

Ocho libros, millones de ejemplares comercializados y tres videojuegos exitosos decidieron a los directivos de Netflix a golpear la puerta de Sapkowski para avisarle que quería contar en 'The Witcher' las andanzas de Geralt de Rivia, el brujo cazamonstruos, y todos los personajes creados a su alrededor, ricos en matices y desarrollados al extremo.

En diálogo exclusivo con Clase Ejecutiva, Sapkowski anticipó qué encontrarán los amantes de la ciencia ficción que aún no leyeron su obra -un mundo realmente complejo que nada tiene para envidiarle a la Tierra Media o Poniente-, su relación con George R.R. Martin y si cree que 'The Witcher' está en condiciones de ocupar el lugar que dejó vacante 'Games of Thrones', el tanque de HBO.

¿Cómo explica el fenómeno de su saga de libros?

Los fenómenos suelen ser inexplicables, esa es su naturaleza. No puedo explicar lo que pasó con mis libros, incluso cuando asumimos que fenómeno es la palabra correcta para usar. El éxito de los libros depende de los lectores, y los lectores son un grupo extremadamente diversificado.

¿Cuándo comenzó a escribir historias de ciencia ficción?

¿Qué fecha uno puede considerar como inicio? ¿La fecha en que terminé mi primera historia?

Era diciembre de 1985. ¿La fecha cuando fue publicada? Diciembre de 1986. ¿La fecha en que me pagaron por ello? 1987, pero no recuerdo el mes.

Mi primera historia, 'Wiedzmin' ('The Witcher') fue concebida y escrita para una competencia literaria anunciada por 'Fantastyka', una importante revista polaca de ciencia ficción. Soy un lector ávido y fanático de Tolkien, Roger Zelazny, Jack Vance, Ursula Le Guin y Fritz Leiber, por nombrar sólo algunos. Mi historia tuvo un gran impacto en los lectores de mi país, así que decidí continuar desarrollando historias. Y me convertí en un escritor de tiempo completo como resultado.

¿Ya había pensado en la posibilidad de que su novela se convirtiera en una serie o película?

Nunca. Pero otras personas sí. Ya se ha hecho una película y una serie en torno a 'The Witcher'. Y ahora esta nueva serie de Netflix.

¿Participó de la adaptación y los guiones luego de que Netflix se contactara para producir la serie basada en su saga?

Netflix se puso en contacto hará unos 2 años y, por supuesto, participé del ensamble y los guiones de la serie. Pero hasta cierto punto. Complementariamente con los libros -que luego de agotarse en varias ocasiones actualmente son distribuidos en la Argentina por Riverside Agency- se encuentran los videojuegos de 'The Witcher'.

Hasta la fecha fueron publicados tres RPG (juego de rol o roleplaying game, por su sigla en inglés) desarrollados por CDProjekt RED bajo los títulos de 'The Witcher', 'The Witcher 2: Assassins of Kings' y 'The Witcher III: Wild Hunt'.

En ellos, el jugador comienza con un Geralt amnésico pero con todas las habilidades propias de un brujo buscando información sobre una misteriosa banda, La Salamandra. La saga de videojuegos, situados unos dos años después del final de la historia contada en el libro 'La dama del lago', fueron los que catapultaron a la fama mundial las aventuras creadas por Sapkowski con sus ventas multimillonarias.

Como spin o the 'The Witcher' también surgió una serie de cómics publicados por Dark Horse en los Estados Unidos y por Norma Editorial, en España. Además existen juegos de mesa y de cartas. En la nueva adaptación de la historia vía Netflix, el actor Henry Cavill -'Superman' y 'The Tudors'- será el encargado de interpretar a Geralt de Rivia.

¿Cree que 'The Witcher' puede convertirse en una franquicia de negocios multimillonaria, como 'Game of Thrones'?

Conozco a George R.R. Martin personalmente, nos hemos reunido en algunas convenciones. Tiene exactamente la misma edad que yo. Y me gustan sus libros, 'Canción de hielo y fuego' en particular. También me gusta la serie de televisión y la considero una de las mejores de la historia.

¿Se comparará ‘The Witcher’ con ese fenómeno? ¿Compite con ella?

No lo sé. El tiempo dirá.

¿Por qué tienen éxito las series basadas en novelas del género fantástico?

Algunos aman la ciencia ficción y la fantasía y están ansiosos por leer algo nuevo en el género. Algunos lo odian. A algunos simplemente les gustan las buenas historias y el género no desempeña ningún papel.

Los lectores, siempre hay que recordarlo, están diversificados. Nadie puede prever sus gustos y reacciones. Tomemos, por ejemplo, la serie 'Harry Potter': uno no esperaba un éxito tan grande y nadie sabe cómo podría suceder y por qué.

¿Qué encontrará el público que no leyó los libros ni jugó ninguno de los videojuegos?

No lo puedo decir. Seguramente uno no puede satisfacer a todos. Pero soy optimista en cuanto a cumplir al menos algunas expectativas de los amantes del género.