Educar el pasado

26/12/2019 - 09:27 Opinión

Por Nicolás Jozami. Escritor

El interesarnos por algo, el desear conocerlo en profundidad, tiene su correlato en el tiempo y en las oportunidades materiales con que contamos para aprenderlo. Ubicar el interés (toda cosa mirada el tiempo necesario se vuelve interesante, decía Flaubert) para luego lanzarse al trabajo. La educación, en sus diversos caminos, busca eso. Recordamos haber aprendido cuando una constelación de acontecimientos vividos, se anuda en el presente de nuestras acciones, decisiones, reflexiones. El ejemplo auto pedagógico que ofrece Paulo Freire es sencillo y enternecedor. Vale la pena transcribirlo, donde vivencias de su infancia lograron encauzarse en el aprendizaje extático de una sensación:

“La vuelta a la infancia distante, buscando la comprensión de mi acto de “leer” el mundo particular en que me movía -y hasta donde no me está traicionando la memoria- me es absolutamente significativa. En este esfuerzo al que me voy entregando, re-creo y re-vivo, en el texto que escribo, la experiencia vivida en el momento en que aún no leía la palabra. Me veo entonces en la casa mediana en que nací en Recife, rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gente, tal era la intimidad entre nosotros (…). La vieja casa, sus cuartos, sus corredor, su sótano, su terraza -el lugar de las flores de mi madre-, la amplia quinta donde se hallaba, todo eso fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí, caminé, hablé. En verdad, aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi actividad perceptiva, y por eso como el mundo de mis primeras lecturas.

Los “textos”, las palabras de aquel contexto se encarnaban en el canto de los pájaros (…) también en el silbo del viento en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos; en el color del follaje, en la forma de las hojas, en el aroma de las flores -de las rosas, de los jazmines-, en la densidad de los árboles, en la cáscara de las frutas. En la tonalidad diferente de colores de una misma fruta en distintos momentos: el verde del mango-espada verde, el verde del mango-espada hinchado, el amarillo verduzco del mismo mango madurando, las pintas negras del mango ya más que maduro. La relación entre esos colores, el desarrollo del fruto, su resistencia a nuestra manipulación y su sabor. Fue en esa época, posiblemente, que yo, haciendo y viendo hacer, aprendí la significación del acto de palpar” (Paulo Freire, “La importancia del acto de leer”, Conferencia, 1981).

El maestro brasileño aprendió la sensación del palpar tras recordar y unir el suelo de su casa, el tamaño de la fruta, el olor, la textura, lo que muchos años después logró darle el conocimiento cabal de esa acción. Es decir, se aprende a cada paso, aunque no sepamos decírnoslo instantáneamente con nuestros intereses. La escuela, la didáctica escolar, debe ir en ese sentido: habilitar y propiciar intereses donde las vivencias previas (de vida) de los estudiantes logren cuajar en momentos extáticos que luego deben ser sostenidos y acompañados. Se debe enseñar tanto el placer del esfuerzo (sustantivos abstractos que se plantean como opuestos) como el retardo o la demora en el conocimiento, en el aprendizaje significativo, el de cada alumno. No todos leemos el mismo libro (por más que sea el mismo), como no todos vemos el mismo cartel de señalización cuando lo vemos. La flecha del cartel es una y la misma, pero el color, la textura, las relaciones y conexiones, difusas, imprecisas, son diferentes e indistinguibles dentro de cada fuero íntimo. Lo que se pide es que se respete la señal de tránsito, pero eso pertenece al campo de la civilidad vial, no al momento de la captación del aprendizaje que nuestra propia conciencia individual nos da al haber sentido, uniendo, relacionando, que aprendimos algo.

Ese tipo de educación reconcilia con el propio pasado. Cada cosa que vivimos se anuda más adelante y surge en base a la dirección que logremos darle según inquietudes e intereses. Lo que plantea Freire es de índole energética; nada se desperdicia, sino que todo se transforma en cada aprendiz, en una dialéctica propia y relativa a nuestra condición.

Existe un monumento literario que permite leerse con esta orientación de la educación, y es la historia que logra Marcel Proust: su obra En busca del tiempo perdido es la titánica tarea de reunir los fragmentos de existencia que persiguen con tenacidad la educación de la propia sensibilidad. Me adelanto; a algunos les parecerá una monstruosidad reunir a Freire y a Proust, pero déjenme decirles que vienen como anillo al dedo. La literatura siempre fue un instrumento rebelde para la educación más infalible. Es más, el propio fragmento de oralidad de Freire que citamos más arriba, parece extraído de Por el camino de Swann o de El mundo de Guermantes.

Más allá de las exégesis interminables sobre la obra del francés, donde sus siete volúmenes abarcan un período narrado que va de 1840 a 1915, esa inestable autobiografía trata de contar un mundo prismático, donde refracta como una sombra sideral el elemento retrospectivo. En busca del tiempo perdido es una evocación, donde el autor intenta saber si es posible restablecer el pasado, hacerlo vivir en las palabras, y ver qué se supo y aprendió de todo eso.

Es llamativa la ausencia de febrilidad en Proust; se toma el tiempo para recordar y escribir esa historia que le llevó catorce años, y que siguió remendando hasta su muerte, en 1922; tal como el propio Freire iba hacia atrás, hasta el piso de tierra en el que, viendo la fruta, comiéndola, lograba advertir lo que era una sensación, con la Naturaleza como maestro. Ese mango del que habla el pedagogo brasileño, es el espejo de la icónica magdalena en el té proustiano; el recuperar mediante un éxtasis ese pedacito de recuerdo atado a otro y a otro y a otro, que levanta un mundo pareciese que sepultado por el pasado, y que el escritor erige con una paciencia admirable.

La impronta reflexiva hizo que Freire recordara esas imágenes concatenadas hacia atrás como una experiencia que le enseñó la sensación que no olvidaría. El narrador proustiano, en tanto, se da cuenta -en el último volumen- de la novela ideal que podría escribir tras ese íntimo éxtasis. Por ello, cuando logra atar esos cabos a partir de lo que ha vivido (sin desconocer que Proust tuvo su educación de élite), se remite a la imagen del juego japonés, que consiste en echar bolitas de papel en un recipiente que contiene agua; los papelitos se abren y descubren figuras -que se desconocían- y que se pueden apreciar en todo su esplendor y magnificencia. Así trabaja el recuerdo y la experiencia en la enseñanza; luego viene palpar las figuras en el agua, para darse cuenta que lo vivido puede ayudar siempre al aprendizaje, si se tienen guías, maestros, que acompañen a encauzar las inquietudes y vocaciones.