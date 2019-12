“Era como un animalito que estaba en sus últimas instancias”

26/12/2019 - 10:04 Policiales

“Fueron varias horas de angustia, sabíamos que no podíamos dejarlo ahí, pero no teníamos cómo comunicarnos con él. Nosotros ya hicimos estos vuelos en Loreto y nuestro límite eran las Salinas porque no tenemos el equipamiento satelital necesario”, sostuvo Nicolás, fundador del Club de Parapentes SDE.

Por fortuna, tras la tragedia, cientos de amigos se sumaron al operativo. “Cuando salimos a Recreo para pedir ayuda informamos a otros colegas. Con el avión de la provincia Jorge Valiani -fundador del club también- se sumó a la búsqueda incesante”.

“Cuando nos avisaron que la policía lo había encontrado, tratamos de comunicarnos con él por el handy, pero el ruido del avión no nos permitía hablar. Al llegar, vimos que estaba como un animalito en sus últimas instancias”, remarcó.

Nicolás explicó que “Ale” caminó más de 30 kilómetros, 7 antes de ser hallado, se quitó todo su equipamiento, para no cargar nada más que su propio peso. La pericia lo llevó a dejar sus prendas como señales para recuperar su equipo cuando finalmente fuera rescatado.