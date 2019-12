La hija de 14 años de un santiagueño, en grave estado al recibir una bala perdida

26/12/2019 - 11:11 Policiales

Una adolescente de 14 años se encuentra internada en grave estado luego de haber recibido el impacto de una bala perdida durante los festejos de la Navidad. Su padre, Gabriel Gómez, es oriundo de Santiago del Estero.

Esta mañana, Gómez llegó a Buenos Aires desde nuestra provincia, donde trabaja en un campo, luego de enterarse de que su hija se encontraba en estado desesperante. Durante todo el miércoles estuvo buscando transporte para viajar lo más pronto posible.

“No sé nada de mi hija, todavía no pude verla. Sé que tuvo el accidente pero no sé por qué ni quién es el responsable o si se hizo Justicia. Sólo sé que mi hija está mal, estuvo 10 horas en guardia y que luego la pusieron en terapia intensiva”, declaró Gómez a Crónica TV.

Y agregó: “No tenemos dónde recurrir, está como tirada. Debe estar en otro lugar de mayor complejidad para tratarla”.

Gómez asegura que su hija “es un amor de Dios”, que “canta y toca la guitarra”. “Tiene sueños como todo chico. Nunca hizo maldades. No entiendo qué pasó. Estoy destruido. Siempre estábamos en contacto. Con mis tres hijos es así”, añadió.

“Le pido a Dios que me devuelva a mi hija. Es una situación de mie…, más al saber que nadie hace nada. Somos gente humilde, no tenemos la plata para llevarla a otro hospital que tenga todos los recursos para poder sacarle la bala. Algo debe poder hacerse”, dijo Gómez entre lágrimas.

Según trascendidos, pasada la medianoche del 25, Milagros festejaba la Navidad con sus primitos cuando, de repente, cayó desvanecida. Estaba en el patio de su casa, en la localidad bonaerense de Moreno. De inmediato, la llevaron al hospital Mariano y Luciano de La Vega, donde les informaron que tenía una bala alojada en la parte posterior del cráneo.