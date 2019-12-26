CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 HUÉRFANAS
22.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINÚA)
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
CINES
SUNSTAR
STAR WARS: EL ASCENSO
DE SKYWALKER (3D) ACCIÓN
(+13AÑOS)
18:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)
JUGANDO CON FUEGO (2D)
COMEDIA (ATP)
17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
22:00 hs (Cast)
STAR WARS: EL ASCENSO
DE SKYWALKER (2D) ACCIÓN
(+13AÑOS)
18:00 hs (Cast) 21:00 hs (subt)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)
16:45 hs (Cast)
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
19:30 hs (cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADDAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
16:30 hs (Cast)
LA REINA DE LA NIEVE (2D)
ANIMADA (ATP)
18:30 hs (cast) 20:30 hs (cast)
BODA SANGRIENTA (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
22:30 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
STAR WARS: EL ASCENSO
DE SKYWALKER PARA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 20:50-
CASTELLANO 3D 16:20- 19:30
SUBTITULADA 2D 22:40 (solo jueves
y viernes)
FESTIVAL DE CINE INFANTIL A $100
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:20
UN AMIGO ABOMINABLE
ATP
CASTELLANO 2D 17:10
EL MARTES 31 Y EL 1 DE ENERO EL
CINE ESTARÁ CERRADO