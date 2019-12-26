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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de diciembre de 2019

A LAS 22.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 20:08 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 HUÉRFANAS

22.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINÚA)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


CINES

SUNSTAR

STAR WARS: EL ASCENSO

DE SKYWALKER (3D) ACCIÓN

(+13AÑOS)

18:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

JUGANDO CON FUEGO (2D)

COMEDIA (ATP)

17:00 hs (cast) 19:30 hs (cast)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

22:00 hs (Cast)

STAR WARS: EL ASCENSO

DE SKYWALKER (2D) ACCIÓN

(+13AÑOS)

18:00 hs (Cast) 21:00 hs (subt)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)

16:45 hs (Cast)

ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

19:30 hs (cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADDAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

16:30 hs (Cast)

LA REINA DE LA NIEVE (2D)

ANIMADA (ATP)

18:30 hs (cast) 20:30 hs (cast)

BODA SANGRIENTA (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

22:30 hs (subt)


HÍPER LIBERTAD

STAR WARS: EL ASCENSO

DE SKYWALKER PARA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 20:50-

CASTELLANO 3D 16:20- 19:30

SUBTITULADA 2D 22:40 (solo jueves

y viernes)

FESTIVAL DE CINE INFANTIL A $100

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:20

UN AMIGO ABOMINABLE

ATP

CASTELLANO 2D 17:10

EL MARTES 31 Y EL 1 DE ENERO EL

CINE ESTARÁ CERRADO

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