“Demi” Carabajal y Silvina Orellana se casan hoy

26/12/2019 - 21:16 Pura Vida

Raúl Fernando “Demi” Carabajal y Silvina Andrea Orellana se casan hoy. Después de un largo camino andado, tomaron la decisión de contraer enlace y unir sus vidas para siempre. “Me siento feliz de concretar este punto. Siempre lo hemos anhelado. Hemos tenido las crisis que todo el mundo tiene, pero nos han fortalecido para tomar esta decisión”, resaltó el músico bandeño en una visita, junto con Silvina, a la Redacción de EL LIBERAL.

“Demi” reveló que hasta hace tres meses “estábamos separados, pero hemos decidido volver e ir directamente al punto final de esto. Para ponerle un nuevo comienzo hay mucho para recorrer, y si es más largo mejor. En todos los pasos que damos prima el amor. Estoy feliz de poder hacer esto realidad”, enfatizó el hijo de Carlos Carabajal.

Por su parte, la hija del prestigioso futbolista y docente bandeño, Remigio Orellana, consignó: “Yo también estoy feliz. Sobre todo, estoy teniendo una sensación de tranquilidad, de que todo se está dando como los dos lo hemos soñado. Yo creo mucho en que por algo se dan las cosas y en el momento justo. Me siento muy tranquila”.

Además, Carabajal remarcó que está emocionado y “con el respeto que se le tiene que dar a un acontecimiento así. También con la sabiduría de que es una elección única, grande y necesaria para los dos, nuestras familias, hijos. Nunca hemos dudado de que esto iba a terminar así, con un nuevo comienzo que será eterno”.

A lo que Silvina agregó: “Tengo una mezcla de muchas emociones. Es una historia que ha tenido muchísimos matices en todo sentido. Venimos de mundos diferentes. Realmente, ha sido un desafío a cada momento de nuestra relación. A esto también lo estoy tomando como un desafío. Cambió tanto todo que mantener hoy una estructura de familia, que es una base sólida para cualquier ser humano, no es fácil, sobre todo el tema de las emociones. Pero, cuando hay amor todo se puede acomodar. Después, es un constante diálogo. Siempre decimos que somos muy diferentes, pero queremos lo mismo en la vida”.

Cómo se conocieron

Silvina y “Demi” contaron cómo se conocieron y los temores iniciales que tuvieron. Y fue el folclorista quien relató primero: “Nosotros nos conocemos desde mucho tiempo, desde siempre. Los lazos que ha habido entre las dos familias han sido desde siempre. Por ejemplo, mi padre (Carlos Carabajal) ha tocado con el abuelo de ella (Iber Ruiz, bandoneonista). Mi primo Chaca Carabajal ha jugado al fútbol con el papá de ella (Remigio Orellana). Yo he jugado con su hermano (Fabián). Así, siempre ha habido encuentros, reuniones familiares. Yo siempre la había visto a ella como algo lejano, como que adelante mío había como una cola larga y yo era el último. No imaginaba que podía llegar a ella. De pronto, ha habido un cruce. Y, como decía ella, venimos de un mundo distinto y me imaginaba que es como se ha formado este mundo, este universo, fruto del choque de dos cuerpos ha estallado y se ha producido una nueva vida. Lo veo de esa manera. Ella ha tenido su vida y yo la mía y, de pronto, una noche, nos hemos encontrado en un evento que fue una cena en mi casa (Alberdi al 1000) en el marco de los festejos de La Banda. A partir de ahí hubo una conexión”.

Y, luego, Silvina, reforzó esos conceptos al precisar: “A partir de ahí hemos organizado juntos una presentación de un disco de él en La Banda. Los dos hemos hecho caminos diferentes, pero a la vez eran muy similares las cosas que nos habían pasado. Ese momento ha sido fundamental para apoyarnos. Cuando hemos empezado a trabajar juntos y a tener más contactos ambos hemos visto en el otro cosas importantes. No era alguien más que se nos cruzaba. A mí me daba un poco de miedo el ambiente de la noche, de la música. Yo soy muy organizada, más de horarios, más estructurada. Para mí era como ingresar a un mundo bastante complicado. No me sentía muy cómoda. Sin embargo, cuando estaba con él siempre me he sentido cuidada. Y cuando me he dado cuenta de todo lo que implicaba su carrera, su vida, he tenido que tomar la decisión. Hemos hablado y yo le había dicho que no era lo que yo quería, sobre todo el tema de los excesos, de las cosas tóxicas que rodean. Cuando le he plateado eso, se ha tomado su tiempo hasta que ha decidido hacer un proceso y ahí lo he acompañado. Hoy estamos juntos y felices por la decisión que tomamos”.

Los padrinos, los testigos, invitados, los hijos y los shows

Cónyuges: Raúl Fernando Carabajal y Silvina Andrea Orellana.

Hijos: León (juntos). Además, Carabajal es padre de Nico y Ulises, y Silvina es madre de Luana.

Padrinos del novio: su hermano Carlos Oscar “Peteco” Carabajal y su sobrina Roxana Carabajal.

Padrinos de la novia: sus padres Remigio Orellana y Marta Ruiz de Orellana.

Testigos: Mariela Escobar, Fabiana González, Fernando Guaraz y Tamara Tévez Carabajal.

Invitados: más de 150 personas.

Show: el propio Raúl Fernando ofrecerá un concierto, además de gran parte de su familia y la presencia de Kalama Tropical.

Lugar en donde se casarán: salón de eventos ubicado en El Zanjón. Aquí se realizará también la ceremonia del casamiento por Civil.l