FÚNEBRES | 27 de diciembre de 2019

26/12/2019 - 22:00 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Cristian Marcelo López

- Eugenio Donate Núñez

- Nelly Elvira Altamiranda (La Banda)





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Elsa Bravo y sus hijos acompañan a Negri Andrada y familia, amiga y compañera de promoción en este momento de dolor, por la pérdida de su hermano. Que las oraciones elevadas al Señor, lleven su alma a descansar en la región de la luz y de la paz.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Mauricio Dominguez y Clara Noemí Achaval de Dominguez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Victoria, Negrita y Coca. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su hermana Fidelia y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. El Grupo de amigos "Juntos en la Vida" participa con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra amiga Fidelia. Eleva oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Los amigos de su hermana Fidelia: Carlos y Rosy Ávila, sus hijos Claudia, Carlos, Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Compañeros de promoción 63 y 64 de la Escuela Normal del Centenario, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de nuestra querida amiga Fidelia. Acompañan a toda su familia, ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL, LUISA LAURENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1219|. "Señor, recibela con tus brazos de misericordia". Compañeros de Integracion CETSE, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CRISTIAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/19|. Sus padres Marcelo y Cristina, su hermana María José, sobrinos Tomás y Xiomara, cuñado Luis participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NUÑEZ, EUGENIO DONATE (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/19|. Sus hijos Graciela y David, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio San Marcos. Casa de duelo Sara Rigurt 520. Bº V. Borges. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Marta Polti de Capizzani, sus hijos Mario y Cristina; Luciana y Julio; Silvina y Carlo; Pablo y Araceli y sus nietos participan el fallecimiento de Chinchín, acompañan con mucho cariño a Tere y sus hijos y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos: Pablo; Daniel y Laura Bergues; y Verónica Russo acompañan a su hermano Rofi e hijos, a su esposa Teresita y flia. en estos momentos de pena y ruegan al Altísimo que los ayude.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su falllecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Blanca Acuña de Montenegro, Carlos, Eduardo Piña y familia participan con dolor el fallecimiento de Chinchín y acompañan a su esposa Tere y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Raúl Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. Betty Castro, Ramón Blanco, sus hijos y nietos acompañan a su prima Teresita y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Teresita y a sus hijos en este dificil momento.

ZEBALLOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. Sus hijos Carlos, Sergio, Susana, Paula, Mariana, nietos Augusto, Nahuel, Olivia, Helena, Lorenzo, Bruno, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZEBALLOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Mariana Zeballos. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

INGRATTA, ANTONIO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/11|. "Que el Señor te reciba en sus brazos, fuiste ejemplo de amor, humildad y honrradez. Su esposa Ángela Marquetti, sus hijos José Antonio, Ernesto Daniel y Dra. Maria M. Ingratta y demás familiares, invitan a participar de la santa misa el 27 de Diciembre al cumplirse un año mas de su partida en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JAIMEZ DE GONZÁLEZ, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/14|. Un pedacito de cielo: Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Yo te tengo a ti madre, pero una parte de ti vive conmigo, tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida. Todo lo que me rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y tu amor infinito. Aunque te fuiste, sigues conmigo madre, aquí en mi corazón. Su esposo Pedro González, sus hijos y nietos la recuerdan con cariño y amor, al cumplirse cinco años de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ZELADA, MAYRA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/99|. Mayra, hijita mía. Hoy es tu Cumple, estarás con tus abuelos, tíos, tu padrino Edelmiro, tus amigos Moto Ríos y Ale Tiberti, tu hermana Viviana y tu primo que de chiquitos hacían travesuras Agustín Vidal y de aquí te diremos: Feliz cumple Mayra amada. Tus padres Nena y Bocha Zelada, hnos. sobrinos, cuñados, tíos y primos, te recuerdan siempre con amor.

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALTAMIRANDA, NELLY ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/19|. Su esposo Ubaldino, sus hijos César, Marcela y Marisa, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RIALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CHÁVEZ, MARIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/19|. "El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré, porque Tú, Señor, estás conmigo". La comunidad educativa del Colegio Jesús, El Maestro, acompaña a la profesora Elizabet Gorosito por el fallecimiento de su señora madre y a los profesores Eliana Belén Gómez y Pablo Boleso, por el fallecimiento de su abuela. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Te despedimos con todo el dolor insoportable en nuestros corazones. Gracias por el esposo y padre que fuiste. Te amamos y recordaremos cada día de nuestras vida". Su esposa Noemí Vittar, sus hijos Mahia y Samir Battikha, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su cuñado Dr. Rolando O. Vittar, su esposa Marta Salcedo, sus hijos: Francisco, Dr. Emir, Dra. Mariana Vittar y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su cuñado Dr. Edgardo R. Vittar, su esposa Graciela Morales, sus hijos: Fedra, Rodrigo, Gonzalo y Denis Vittar, participan con profundo pesar su partida. Ruegan oración en su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Su cuñado Dr. Osvaldo F. Vittar, su esposa Mari Diaz, sus hijos: Dr. Fernando, Milton y Micaela, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones a su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Miguel Eduardo Jorge, su esposa Dra. Glady Dorado, participan con dolor su partida y acompañan a Muñeca e hijos en este difícil momento.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Flia. de Santiago Nassif, Ilda Jorge, sus hijos: Silvia, Dr. Eduardo y Lic. Daniel Nassif con sus respectivas flias. Acompañan a Muñe e hijos en este difícil momento haciendo llegar nuestro mas sentido pesame.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Muñe e hijos en este dificil momento.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Cristian Azar y flia. participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones a su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sebastian Azar y flia., participan con profundo pesar su partida al reino de Dios.rogamos oraciones a su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Alfredo Llado, Graciela Taffarel de Llado, hijos, hijos politicos y flias. Participan con mucho pesar su partida y acompañan a su esposa Muñeca, hijos y demás fliares. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos Héctor, Rodi con sus flias., Soledad Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Bienaventurados los humildes de corazon porque de ellos es el reino de los cielos". Esther Hallak, sus hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a Muñeca, hijos y demás fliares. Elevamos oraciones a su memoria.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Sus amigos Hugo Figueroa, Gladys Saleme y flia, despiden con pesar al buen amigo. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para la querida Muñe, Mahia y Samir.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Raúl José Jalaf y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Señor con tu infinita misericordia recíbelo en Tu Reino". Dra. Ana Laura Juez, Prof. Santiago Padula, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su colega y amiga Dra. Noemí Vittar. Ruegan oraciones a su querida memoria. Frías.

BATTIKHA, GEORGE SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|."Que brille para el la luz que no tiene fin". Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomon, su hija Dra. Yessica Salomon de Angeleri y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.ruegan oraciones en su memoria.