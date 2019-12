La Fundación Patio del Indio Froilán dio a conocer un balance lleno de logros culturales

26/12/2019 - 23:23 Santiago

Con la extensión de la “Marcha de los Bombos” hacia distintas provincias y países vecinos, y la realización de cuantiosos talleres que enaltecieron la cultura santiagueña, la Fundación Patio del Indio Froilán, culmina un año marcado por el éxito.

Froilán González y Tere Castronuovo, dos grandes referentes de la cultural local se convirtieron en impulsores de las costumbres santiagueñas, y a través de sus actividades, a lo largo del 2019, supieron contagiar el amor por nuestra tierra a los alumnos de cada rincón de Santiago del Estero, así como también a los santiagueños que hoy residen en otros sitios de la Argentina y a los aficionados del folclore de este suelo.

“El Patio de Indio Froilán nos da muchas satisfacciones a diario. Felizmente podemos decir que vemos hoy a las familias unidas, al aire libre, revalorizando aquello que fue nuestro y hoy lo volvemos a ver como los juegos en la tierra, en equipos, olvidándose de la tecnología, de las tensiones de la rutina. El clima del Patio es renovador. La gente nos dice que recuerdan allí el patio de sus abuelos, de la vida del campo, que se alejan de lo cotidiano”, contó Tere Castronuevo, reflejando lo que el espacio representa para ellos y para todos los que pasaron por ahí.

Las Marchas

Adonde se los nombre al “Indio” y a Tere, se los asocia con la Marcha de los Bombos. Será por eso que para ellos es un placer que estas costumbres se repliquen en cada rincón del mundo.

“Desde la Fundación del Patio del Indio Froilán, acompañamos a todos los que organizan sus Marchas de los Bombos en otras partes del país. Este encuentro genera esto de poner en valor la cultural santiagueña, y a nosotros nos conmueve mucho. En ocasiones, los organizadores nos piden que llevemos colectivos con bombos, pero nosotros les explicamos que lo importante es que la gente participe con bombos fabricados en cada lugar, porque sino sería como invadir espacios. El bombo, este elemento que parece tan simple, está tan lleno de valor y de vida”, contó Tere, sobre las sensaciones que representa viajar con la Marcha por cada rincón de la Argentina.

Sin embargo, más allá de este evento que ya es característico de Santiago del Estero, desde la Fundación acompañan a las instituciones educativas en saberes de la cultura santiagueña.

“Trabajamos mucho con las escuelas, desde los Jardines de Infantes hasta el Nivel Secundario. Brindamos una actividad educativa y sobre todo de fortalecimiento cultural, ya que imponemos la cultura del cooperativismo, de la unión, la solidaridad, y por eso agradecemos a los docentes que nos eligen cada vez más”, destacó Tere, al tiempo que recordó que en el Patio, también se realizan actos escolares.

“Es impresionante porque el Patio cada vez se hace más cultural, que es lo que queremos. Comunidades educativas enteras se trasladan para hacer actos patrios; la gente va distendida, con sus mates, la cooperadora hace tortillas, Froilán brinda charlas sobre la cultura y el bombo; la unidad que tiene él con los pájaros. En fin. Es algo muy lindo lo que se vive en el Patio”, destacó.

Este año, la Marcha de los Bombos recorrió el mundo

“El bombo está uniendo a todos los argentinos y a Sudamérica, porque ya anduvimos por Uruguay, Brasil, Colombia, y tantas otras partes. Todos se asombran del valor de la cultura santiagueña”, sostuvo Froilán González al recordar que la Marcha de los Bombos se realizó en distintas partes del mundo.

Vale indicar que, solo este año se realizó la 17º Marcha de los Bombos en Santiago; la 3º marcha en San Miguel de Tucumán; la tercera edición en San Lorenzo, Santa Fe; la Primera Marcha en Las Termas; la primera edición en Villa Nueva, Córdoba; la 4ª en Alta Gracia, Córdoba; la 7ª Marcha de los Bombos en Uruguay; la segunda edición en Trelew, Chubut; la primera marcha en Almirante Brown, Buenos Aires; la segunda edición en Malvinas Argentinas, Buenos Aires; Marcha en la Noche de las Provincias, en Buenos Aires; la primera edición en Oliva, Córdoba; y la primera Marcha en Selva.

Muchas actividades escolares fueron acompañadas y desarrolladas en este espacio cultural santiagueño

Entre las actividades culturales que se realizaron durante el año desde la Fundación ‘Patio del Indio Froilán’ y otras a las que apoyaron, se encuentran: la Feria de Artesanos/as de la Municipalidad de la Capital; Centro cultural La Telesita; Conversatorio de las leyendas; campaña por útiles escolares de la Red Solidaria; rifa en colaboración con la cooperadora del Cepsi; Filba, Festival de la lectura; Visita educativa del Instituto del Solar (armado del bombo, plantas y leyendas; Planteamiento de la cultura popular. Secundario de la Escuela Dorotea; Jardín Bambi (mañana y tarde), Nacimiento del bombo; Jardín Smata, proyecto Día de la Autonomía; Jardín municipal Nº 3 V. Peñaloza, con el proyecto Nuestra cultura popular; visita guiada para el jardín Pastorcito de la Esc. Zorrilla; Colegio Fátima, Interculturalidad; Jardín Huaico Hondo, Construcción del bombo; Centro de día El Solar, compartiendo nuestra vida cotidiana; Red de la salud pública ( 110 médicos), compartiendo nuestros sabores; Jardín Shams, reconociéndonos en el Patio de Froilán; Jornada con DDHH ‘No al maltrato’; rifa a beneficio de la academia Rumores de milonga; visita de la Esc. Normal Manuel Belgrano, con el proyecto “El bombo desde la tecnología”, entre otros.

“A mí me hace feliz saber que estoy al servicio de la cultura, me da placer hacerlo, y no hay mejor respuesta de la gente que el agradecimiento. Hay quienes se acercan y me dicen “me has hecho feliz en tu casa, con tus actividades”. Con eso ya no pedimos nada”, sentenció Tere.l