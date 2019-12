El SELVAC agradeció a quienes colaboraron para rescatar a “Ale” Maldonado

26/12/2019 - 23:29 Policiales

A través de un comunicado, y tras el final feliz que tuvo la búsqueda de Omar Alejandro Maldonado, el parapentista bandeño que estuvo perdido por más de 48 horas, Hugo Benjamin Lavaisse —presidente del club de vuelo libre de Santiago del Estero— agradeció el apoyo en el operativo.

En el texto el presidente del club “agradece la colaboración inestimable de todas las personas que participaron de la búsqueda de nuestro compañero, el piloto Alejandro Omar Maldonado, que fuera rescatado en la fecha tras muchas horas de estar perdido”.

Continúa diciendo “en particular agradecemos al Sr. Jorge Azar de Aviación Civil, al Sr. Omar Lucatelli del aeropuerto de Santiago del Estero, a los pilotos de los aviones que participaron en la búsqueda, Andy Hediger y su equipo de Aeroatelier, de Córdoba y Hector Van de Velde de Aviación Civil Santiago”.

También hace mención al trabajo de las fuerzas policiales y de salud: “a los efectivos de la comisaria de Loreto, en especial al Oficial Ayudante Nelson Corbalan lp 8003, Cabo Carlos Lugones lp 5857, Cabo Matias Coria lp 6385, Agente David Villarreal lp 7705 Al Secretario de Seguridad Marcelo Pato. A la policía de Santiago del Estero y Catamarca. Al Ministro de Seguridad, Dr. Marcelo Barbur, a todas las autoridades provinciales que desde el primero hasta el mismo Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora, nos apoyaron en todo momento. A la gente de Salud de Catamarca, ambulancia y Hospital de Loreto”.

“Agradecemos también a los equipos de pilotos de Santiago del Estero, Tucuman, Córdoba y Catamarca que ayudaron en la búsqueda por tierra en forma incansable, y a todas las personas que de una u otra manera prestaron colaboración en el lugar y con su apoyo desde su puesto de trabajo”.

También explicaron que lo sucedido “no se debió a falta de conocimiento o exceso de audacia, sino a condiciones meteorológicas que cambiaron el plan de vuelo y que escapan a la capacidad de respuesta de nuestro medio de vuelo, que es sin motor, la velocidad y la dirección del viento impidieron el aterrizaje en la zona preestablecida y luego nuestro monte y la lejanía de todo, produjeron el incidente. Tan es así, que el piloto, aun cuando no era la zona esperada, tuvo un aterrizaje correcto y no sufrió ningún percance ni herida en el mismo, siendo el único problema la falta de buena comunicación y la desorientación para salir. Nos comprometemos a mejorar estos sistemas para no volver a tener estos inconvenientes que además de riesgo hacia nosotros mismos, ponen en vilo a toda la comunidad”.

“Nuevamente gracias a todos y les deseamos felices fiestas desde la alegría de tener un final tan feliz para todos nosotros”, finaliza el escrito.