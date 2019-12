Massa y Cristina Kirchner congelaron por seis meses los sueldos de diputados y senadores

27/12/2019 - 19:23 País

En el transcurso de la tarde de este viernes, se conoció la medida adoptada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, quien decidió congelar por 180 días los sueldos y dietas de todos los diputados nacionales y sus asesores políticos. Además, Cristina Fernández de Kirchner llevará adelante una medida administrativa similar en la Cámara de Senadores que preside.

Se trata de un gesto político de Massa y Fernández de Kirchner destinado a exhibir que el Congreso se suma a la emergencia económica sin afectar los salarios y haberes de los trabajadores legislativos que actúan en ambas cámaras.

Cabe resaltar que ayer los senadores del partido opositor Juntos por el Cambio, reconocieron el reclamo social que se venía dando por este tema. Este reclamo, apuntaba a la dirigencia política por no haberse sumado al “esfuerzo” que pidió el presidente Alberto Fernández y su administración. En este marco, el referente del partido que encabeza el ex presidente Mauricio Macri, el senador Luis Naidenoff, había propuesto suspender los aumentos en sus dietas por 180 días.

En esta misma línea, hace unos días el propio Fernández había reconocido que hay “abusos” en la política con los que “hay que terminar definitivamente”, pero consideró que existe “una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio”.

“Hay como una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio en la política que verdaderamente no existe. Hay abusos, no voy a decir que no, y con esos abusos hay que terminar definitivamente”, enfatizó Fernández. En declaraciones a Radio AM 750, pidió “salir” de la “lógica de pensar que hay una casta política”, al destacar que los políticos tienen “una tarea específica”.

Respecto al rol de los dirigentes políticos, el presidente resaltó que son ciudadanos que hacen “el sacrificio de dejar de ganar dinero en la actividad privada” para ponerse “al servicio de un proyecto común”. “Lo hacemos encantados. Yo no estoy haciendo ningún esfuerzo, estoy haciendo lo que me gusta”, describió Fernández.

“Los privilegios hay que terminarlos. Hemos detectado un montón de gente que trabaja en el Estado y que cobra entre 150 y 200 mil pesos, y que eso es un delirio porque es un mal gasto. Hay que terminarlo”, sentenció.