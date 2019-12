Crecen las batallas de gallo entre raperos

27/12/2019 - 21:20 Pura Vida

El rapero Dtoke, uno de los precursores del freestyle en la Argentina y finalista de Freestyle Master Series Argentina 2019, consideró que el fenómeno de las batallas entre raperos “está llenando los estadios al igual que los músicos de trap surgidos de la escena”.

Dtoke es Gastón Serrano. Nació en Rafael Calzada, en el sur del conurbano bonaerense, y fue el primer rapero popular argentino de la nueva generación, con un alcance solo comparable al de Jazzy Mel a comienzos de los 90.

Empezó a rapear de grande, a los 21 años (tiene 33), cuando las batallas todavía no eran populares, hasta que en 2009 armó junto a sus amigos el Halabalusa, un potrero de batallas de rap en un bosquecito junto a las vías del tren en Claypole, que más tarde inspiraría la creación de El Quinto Escalón (la batalla de plaza más importante de la Argentina).

Dtoke es finalista de la FMS y se enfrentará hoy con Klan en el estadio Movistar Arena, del barrio de ViIlla Crespo.

“Tenía la ilusión de una utopía de este estilo, pero en ese momento si me preguntabas no apostaba a que pasaría esto, no creía que iba a explotar tanto. Tenía esa ilusión, pero lo veía como algo utópico”, dijo a Télam sobre el boom del género.

Y agregó: “Creo que hubo una corriente en un momento justo, en el momento preciso. Fueron muchas cosas que fueron pasando en su momento preciso. Pero creo que El Quinto Escalón fue clave para la cantidad de artistas que salieron de ahí, que el freestyle se vio como plataforma de despegue y al mismo tiempo parecía que el freestyle era una plataforma para una carrera musical y hoy en día nos damos cuenta que estamos llenado los mismos estadios que con la parte musical. El freestyle tiene un atractivo increíble, hay raperos y freestylers increíbles en todos lados. Antes veías 3 o 4 rimas virales por año y hoy en día hay 4, 5 o 6 por fin de semana. Eso hace que la gente esté más conectada, que tenga más contenido y que esté curtiendo la movida todo el tiempo.l