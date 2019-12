“Lo de Guerrero no es imposible, pero sí difícil”

28/12/2019 - 02:20 Deportivo

Es, sin lugar a dudas, la novela del mercado de pases. Boca Juniors busca que Paolo Guerrero sea el centrodelantero del equipo de Miguel Ángel Russo en 2020. Y más allá de todo, por dichos de su representante y Ricardo Gareca (DT de Perú), el atacante quiere desembarcar en el club de la Ribera.

Inter de Porto Alegre, su actual club, no quiere prescindir de su goleador. Por eso, pone trabas. Tanto el presidente de la institución como Eduardo Coudet y Andrés D’Alessandro hablaron con la prensa y dejaron en claro que quieren contar con él para el próximo año.

Mientras tanto, las partes se acercan. Ambos clubes conversan y la nueva dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza del proyecto futbolístico, analizan pagar la cláusula de rescisión de 4,5 millones de dólares. Por eso, ante esta situación, Jorge Bermúdez tomó la palabra y en diálogo con “Las Voces del Fútbol Perú”, contó cómo avanza la negociación:

“Hay que ser cautos, pero el interés siempre estuvo. El tema económico es delicado. Nos encanta, es un jugador importante y quisiéramos contar con él pero no es una operación fácil. No es fácil contratar en dólares, no es imposible pero sí es difícil. La única manera sería que las pretensiones del futbolista no sean altas”, aseveró el “Patrón”.

A partir de la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales se produjeron grandes cambios. Hoy, el trabajo de la nueva conducción es silencioso por lo que algunos medios y periodistas han demostrado su disconformidad y su impaciencia por ciertos temas informativos.

Debido a estas quejas de forma continua, uno de los que salió a responder es Jorge Bermúdez. El “Patrón”, quien acompañó a la fórmula Ameal-

Pergolini y tendrá un cargo en el club, utilizó su cuenta personal de Twitter para realizar su descargo y aclarar el panorama. “A los únicos que tenemos que responder con nuestros actos y decisiones son a los Socios e hinchas de @BocaJrsOficial.

Está dirigencia en todos los campos será respetuosa de comunicar lo necesario en el momento que lo estime conveniente y eso no debería incomodar a nadie”, escribió Bermúdez en Twitter.l