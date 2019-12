28/12/2019 - 02:38 Deportivo

Alex Márquez, campeón del mundo en Moto2 y hermano de Marc Márquez (campeón de MotoGP), se prepara para un 2020 con muchos desafíos. El menor de los hermanos hará su estreno en la “categoría reina” del mundial de motociclismo y en las últimas horas confesó que es consciente que tendrá una presión extra.

“Tendré una presión extra por ser hermano de Marc. De tener quizás que demostrar más, o más rápido que otros, o que se me cuestione más. Pero es algo con lo que con el tiempo he ido aprendiendo a convivir, porque al principio me costaba, cuando eres más joven cuesta asimilar todo lo que la gente dice. He aprendido a convivir con ello y es algo que ya ni me molesta, me es indiferente. Está claro que tendré presión, pero me quedo con la tranquilidad que me han transmitido desde el primer momento Puig, Kuwata san y todo Honda”, aseguró Alex, en diálogo con el Diario AS de España.

“Es una oportunidad que sé qué conlleva, toda la presión. Al final ser piloto de MotoGP conlleva todo eso, pero más si estás en un equipo como el Repsol Honda. Es una oportunidad que sólo te llega una vez en la vida. Cuando dije que sí me daba igual la presión, la mediática o la que sea, sólo pienso en intentar aprovechar la oportunidad y en aprender”, cerró. l