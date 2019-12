Ushuaia en verano: turismo aventura y gastronomía en la ciudad del fin del mundo

28/12/2019 - 11:06 El Cronista

Se trata de la capital del territorio más austral del mundo más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Por sus bajas temperaturas la meyor parte del año y sus cerros para esquiar es usualmente vinculada al invierno. Sin embargo, la primavera y el verano también existen en Ushuaia, con días eternos y noche cortas, y con actividades y propuestas únicas para esta época del año. Esta redactora estuvo en la ciudad 48 horas y cuenta a continuación todo lo que se puede hacer en dos días en Ushuaia.

Lo primero que vale destacar es que desde septiembre de 2019, Norwegian realiza viajes a Ushuaia con la posibilidad de ir por un fin de semana. El vuelo sale de Buenos Aires el sábado a 5 am y llega a Ushuaia a las 8:40 am y vuelve el domingo a las 11 pm, llegando a Buenos Aires a las 2:35 am. En ese vuelo viajamos junto a un grupo de periodistas. Al aterrizar una combi nos esperaba para llevarnos al hotel que se sería nuestra base en Ushuaia por los próximos dos días: Los Cauquenes.

Con una ubicación privilegiada sobre el Canal de Beagle, Los Cauquenes se encuentra a 20 minutos del centro de la ciudad y cuenta con combis que parten cada una hora y traslados al aeropuerto, sin cargo. Cuenta con un Wine Bar, Lounge & Jardin de Invierno - un espacio vidreado especial para relajar - y una escalera que baja a la playa. Pero lo que se destaca es su increíble spa, que ofrece 24 tipos de tratamientos y masajes con productos naturales, una pileta in-out climatizada con una mitad en el interior del Spa, otra en la terraza con una impactante vista al Canal de Beagle; dos jacuzzis, uno interior y el otro en la terraza exterior y un gym, un sauna y una sala de relax. A la hora de cenar o almorzar, el restaurante del hotel, Reinamora, ofrece una cocina gourmet europea y platos patagónicos, como la centolla o el cordero.

Pero además de experiencias gastronómicas y tratamientos de spa y bienestar. Los Cauquenes ofrece diferentes actividades turismo activo y de aventura por Ushuaia a las que pueden acceder tanto huéspdes como turistas que no se alojen en el hotel. A continuación, algunas de las experimentadas en este viaje:

Un paseo por el Canal Beagle

Zarpamos del muelle comercial de la ciudad de Ushuaia y navegamos alrededor de la Isla Alicia a bordo de la embarcación Akawaia. En la isla Mary Ann e isla Les Eclaireurs (Los Iluminadores) pudimos observar lobos marinos de uno y dos pelos, también apreciamos las colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros y el icónico faro Les Eclaireurs, mal llamado "el del fin del mundo", que en 2019 cumplió 100 años y que hace parte de la clásica postal.

Sendero Puerto Karelo

Recientemente inaugurado, al Sendero Interpretativo al Mirador de la Isla Bridges se accede a través de las excursiones marítimas que parten diariamente desde el Puerto de Ushuaia, navegando por el Canal Beagle. Al desembarcar en Isla Karelo se puede realizar una caminata de dificultad baja (alrededor de 10- 15 minutos) por un sendero de 160 metros, en el cual se podrá observar la flora y fauna de la zona, como así también restos arqueológicos como los concheros Yámanas. Luego de recorrer el sendero, el Mirador Canal Beagle y Andes Fueguinos cuenta con cartelería que permite conocer en detalle el cordón montañoso que se observa al norte, este y oeste.

Almuerzo en el Akawaia

El muelle del puerto de Ushuaia es el punto de partida para una aventura que se comparte en pareja o con amigos. La mañana fueguina tiñe el paisaje, mientras la embarcación Akawaia toma su curso sobre el Canal Beagle. Los Andes y la costa sur de las islas son el marco de una experiencia gourmet especialmente pensada: una deliciosa sopa y una riquísima picada son el menu a degustar miesntras se admiran los paisajes únicos.

Expedición Lapataia

El recorrido empieza conociendo la Estación del Tren del Fin del Mundo hasta llegar al Parque Nacional Tierra del Fuego, donde se visita Bahía Ensenada donde se encuentra la oficina postal más austral del mundo, que permite enviar una postal sellada ahí mismo. Se continúa luego hacia el Lago Roca, en donde el paisaje está rodeado de bosques y montañas, para luego aventurarse al trekking por los senderos que delimitan Bahía Lapataia, que se destaca por su flora y fauna local y la belleza natural del paisaje andino.