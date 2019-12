Es albañil y su parecido con Brad Pitt lo volvió un furor en las redes sociales

28/12/2019 - 19:51 Mundo Web

Nathan Meads es un albañil de 33 años que vive en Oxford, en Inglaterra. Sus fotos se han viralizado a través de internet debido a su increíble parecido con Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos Hollywood.

Nathan Meads.

“No puedo ir a ningún lado. No puedo ni entrar en las tiendas, veo a los dependientes detrás del mostrador empujándose unos a otros porque piensan que soy Brad Pitt”, dijo el trabajador, que no puede caminar tranquilo por la calle.

Meads asegura que mucha gente se acerca a pedirle autógrafos y fotos, pero eso no le molesta. “Si eso les hace sonreír, lo hago muy felizmente”, aclaró.

Meads desea volverse una estrella.

El inglés está tratando de aprovechar su parecido con el famosísimo actor y a través de las redes sociales se ofrece para eventos, programas de televisión o books de fotos. Sueña con dejar su trabajo en la construcción y poder entrar al show bussiness.