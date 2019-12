FÚNEBRES | 29 de diciembre de 2019

28/12/2019 - 21:52 Funebres

Fallecimientos

- Pedro Nolasco Pallares (La Banda)

- Manuel Eusebio Leguizamón (Loreto)

- Susana Elba López

- Teodordo Alejo Burgo (La Banda)

- Susana Beatriz Basbus

- Yolanda del Valle Llugdar

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Sus hijos: Gonzalo, Susana y Adriana Rojo, sus hijos pol.: Verónica y Ariel, sus nietos: Federico y Florencia, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Su hermana Lucrecia Echegaray, sus hijos Marcelo, Florencia, José, Ely y Facundo y su nieto Julian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ. Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Su hermano Guillermo Basbus, Victoria Yocca, sus hijos Agustina y Pablo, Agustin y Eugenia, Joaquin y Soledad, Josefina y Juan y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Querida Susanita; hoy es un día innegablemente triste, en los que nos quedan los recuerdos de lo vivido y compartido, pero también nos sentimos felices de que gozas de la Gloria de nuestro Buen Dios, donde la celebración no empieza ni termina nunca porque dura para siempre. Sus primos Freddy Basbus y flia., Marcelo Basbus y flia., Claudio Basbus y Silvia Adriana Basbus, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Eternamente en nuestros corazones. Su tía Sara Lucca de Mema, tus primos Laura, Francisco y Maria Mema con sus respectivas flias, participan con profundo dolor tu repentina partida y rogamos oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Heidi Rotulo de Arnedo y sus hijos con sus respectivas flias., acompañan con gran dolor a la flia. de su entrañable amiga Susanita. Ruega oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ DRA.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Maria Elisa Paz de Espeche y Luis Manuel Espeche, sus hijos y respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Maria Cristina Faes Echegaray y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ DRA.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Marisa Romano, sus hijos, Agustina y Pablo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan orsaciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Mario Enrique Anna, Elena Piñon de Anna e hijos acompañan en este momento de dolor a sus hijos Gonzalo, Adriana y Susana y a su hermano Guillermo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Bienaventurados los simpios de corazon porque ellos veran a Dios". Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar su partida y acompaña a su flia. en el dolor. Gracias por tu testimonio de vida. Te recordaremos siempre con amor.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Dr. Ángel Luis Roldán, Silvia Sayago, Karina Gutierrez, Karina Alegre, Analia Silva, Luisa Pernigotti, Ramiro Ramirez y Fernando Toloza, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Diego, Guadalupe, Maria Rosa, Carlota, Manuel, Marta, Noelia, Enrique, Omar y Lourdes, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querida querida amiga Susana.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Gunci, Lastenia, Paola, Rocio, Marcelo, Roxana, Alejandra y Susana, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Susana y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen y flia., participan el fallecimiento de su amiga y colega Susana y acompañan en el dolor a Susy, Adriana y Gonzalo. Elevan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Los amigos y compañeros de su hija Susana Evy; Andrea, Luciana, Vale, Javi y Sabrina, participan y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Cuántos recuerdos, cuanta vida compartida, quedó de todo dos hijas que son como hermanas. Marta De Simone de Mocchi y Rosalia Mocchi, siente con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en especial a Adriana. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Los amigos del Grupo de Jubilados Judiciales, participan el fallecimiento de nuestra querida amiga Susana, pedimos por su resurrección y la cristiana aceptación de sus hijos y hermano.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Susana Almonacid y Carlos Francisco Hurtado, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Héctor Chequer y Maria Cecilia Barquín, sus hijos Héctor, Constanza y Maria Cecilia, participan con dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Greta Basbús de Chequer, sus hijos Héctor, Luisa, Viviana, Greta, José y Jorge con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Raúl Basbús, Lola Caabgnis, sus hijos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia, Luis, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Susy querida dicen que las personas estamos hechas de retazos de la vida de cada amiga que pasa por la nuestra ¡ Cuántos retazos de cada una hay en la otra ! Ahí estaremos siempre juntas. Sus amigos Sara y Rody Nuñez, nestros hijos y nietos te acompañamos en esta " Gira " y junto a tus seres queridos pedimos paz para superar tu ausencia física y mucha precencia divivna para poder sentirte En nosotros siempre. Esperamos tu resurrección y el descanso de tu alma.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Gustavo Basbus, Maria Jose Giovanniello, sus hijos Gaston, Adolfo y Augusto, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Tobi Abud y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Roque Argañarás y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Luisa Argañarás y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Agustín Godoy, Maria Eugenia Peressin e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oracionees en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Familia Peressín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Adriana Pirro, Soledad Garnica, Pipi Garnica y Exequiel Garnica, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Guili en tan duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Kpaquin Godoy Jaramillo y Soledad Garnica e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Ilda Yribas, Anahí Maldonado Yribas. Susy siempre te recordaremos con tu hermosa sonrisa. Descansa en paz.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Despedimos con profundo dolor la partida de su querida prima; Jorge Luis y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Despiden con profundo dolor la partida de querida Susana; Eduardo Magariños y flia., Celua Manzur y flia., y Yami Manzur y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en este dificil momento a sus hijas Adriana y Susana; Nati Saavedra y flia., Ruegan por su descanso en paz.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Caminante no hagas ruido que nuestra amiga se ha dormido en los brazos del Señor" .Tus amigas del Taller Las Vasijas, acompañan con dolor a sus hijos y elevamos oraciones para su eterno descanso.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Silvia Jaime, participa y acompaña en tan doloroso momento a toda su familia. Eleva oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Mariana y Gustavo Rojo, sus hijos Ignacio, Juan y Santiago Rojo, participan con profundo dolor la partida de su querida Susy, una gran persona que solo supo brindar amor. La Amaremos por siempre.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Cecilia Rojo y su hijo Matias, participan con profunda tristeza su partida. Que descanses en paz Hermana Adorada.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Miguel Angel Granda, Elena O^Mill, sus hijos Maria Eugenia, Ernesto, Miguel, Ignacio y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Que descances en paz querida Susy; Tu amigo Carlos Garcia y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ DRA.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra, Hugo Echegaray y sus respectivas familias y Blanca Inés Uriondo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Susana. Elevan oraciones en su memoria y abrazan a sus hijos, nieta y hermano con el afecto de toda una vida de amistad.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a sus hijos en este dificil momento.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Conrado Alcorta y Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera; Agustín y Yamile Salomón,María Laura y Manuel Molejón e Inés participan su fallecimiento y acompañan a su hermano e hijos en este momento de dolor.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Los compañeros y amigos de su hijo Gonzalo, saludan a su amigo por la perdida de su Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Sus ex compañeras de Trabajo; Stelita, Gaby, Eleonora, Delia, Victoria, Silvia, Cristina, Jorge, Walter, Nacho, Antonela P., Mariana, Tere, Roxana, Alicia, Lili, Majo, Antonela S., Raul y Teté, participan con profundo dolor su fallecimiento y rugan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Liliana Eberlé, Gustavo Panario y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Susana Muxi, Francisco Touriño, sus hijos Juan, Ana, Luis y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y abrazan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti acompañan a su hija Adriana Rojo en tan irreparable pérdida. Piden oraciones en su memoria y pronta resignación a sus fliares. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ DRA.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Elba Mendoza, Pablo de la Rúa y familia participan con dolor la partida de Susana y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Marquesa Adriana Zurita y familia participan con entereza la partida hacia la Casa del Padre de la querida Susanita. Para Guille, su hermano querido, Gonzalo, María Susana y Adriana, sus polluelos por siempre, todo nuestro cariño. Que el Señor la guarde en su gloria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Carlos Tahham y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Gustavo Giovanniello e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste y dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Luis E. López y Gloria Cárdenas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este penoso momento. Descansa en paz.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. María Inés Manzur despide con mucho cariño a la querida Susana y acompaña a sus hijos, hermano y familia en esta despedida. Ruego oraciones en su memoria. Descansa en paz.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermano en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Pichona Llugdar, Ely Herrera y Graciela Chaud, participan con dolor el fallecimiento de su compañera y amiga. Se ruega una oración en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Felipe Alegre y Matilde O'Mill participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Susy, fue hermoso conocerte y compartir bellos momentos en Tribunales. Siempre cordial y humilde. Vivirás eternamente en mi recuerdo. Lili Soria e hijos.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. José Antonio Rojo y María Ester Costas, sus hijos: José Antonio, Ignacio y Alejo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor.

BASBÚS, SUSANA BEATRIZ DRA.

LLUGDAR, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Su hija: Noemí Acosta, su hijo pol.: Walter y nietos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Santiago Palacio 515 B. Huaico Hondo. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, SUSANA ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Su esposo Daniel, sus hijos Carlos, Daniel, Daniela, Monica, hijos politicos y demas familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORDERO, NOEMÍ ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/19|. Estás lejos de nosotros, pero siempre presente estarás en nuestros corazones. Gilda, Juan, Roger Cordero Miranda y sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Pquia. Santo Cristo del Bº Libertad, al cumplirse un mes de su partida.

MEDINA, IRMA ESTELA (LITA)

MEDINA, VÍCTOR HUGO (Tintín) (q.e.p.d) Falleció el 29/11/19|. Siempre vivirán en nuestros corazones, te fuiste dejando un gran dolor y un vacío enorme. Hace un mes que el Señor te levantó en sus brazos y te llevó a descansar a su Hogar. Tus padres, hermana y demás familiares, al cumplirse un mes de fallecimiento invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en la Parroquia San José del barrio Belgrano.

OVEJERO DE PÉREZ, SULMA ESTEER (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. No comprendo tu muerte, no entiendo porque Dios lo permitió y me cuesta aceptar que te has ido para siempre. Pero confió en Dios y sé que llegará el día en que te vuelva a ver. Hasta entonces, te extrañare y nunca te olvidaré. Su esposo Tito Pérez y sus hijos Cecilia, Romina y Álvaro con sus respectivas flias. invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la Pquia Santo Cristo al cumplirse 9 días de su partida.

PELÁEZ, EDUARDO ENRIQUE (RUSO)

QUIÑONES, WALTER RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/00|. "Qué dichosos son aquellos que mueren en el Señor, porque el premio a sus trabajos en el cielo, les da Dios". Su madre Juana, su hermana Muny, su sobrina Valentina, tíos y primos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la iglesia La Piedad.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BOTVINIK, MARCIA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Su esposo Archi Nasif, sus hermanas Silvia y Analia, su ahijada Brisa Nasif participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su memoria.

BOTVINIK, MARCIA YUDITH (q.e.p.d) Falleció el 28/12/19|. Su esposo Carlos, sus hermanos Silvia, Analía y su ahijada Brisa y demás familiares participan el fallecmiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BOTVINIK, MARCIA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/19|. Luis Nasif y su esposa Cecilia y flia. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su memoria.

BOTVINIK, MARCIA YUDITH (q.e.p.d) Falleció el 28/12/19|. Camilo Nasif y flia. participan su fallecimiento acompañando en su dolor a sus seres queridos.

BURGO, TEODORO ALEJO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Su esposa Carmen Yolanda Cano, sus hijos y demas familiares part, su fallecimiento sus restos fueron Cremados en el dia de ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

PALLARES, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Su esposa Ybañez Reyna, sus hijos Yudit, Monica, Angelica, Ada, hijos politicos y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicvio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GEREZ, PÍO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/19|. "No me lloren sean fuertes, no tengo dolor porque me adelanté en el camino, vivo en el reino de la luz y los miro constantemente". Sus hijos Daniel, Marcelo y Sole, su esposa Dina, sus nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Cristo Rey, La Banda, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GONZALEZ, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 21/12/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su madre Olga, su esposa Gabriela y su hermano Hugo invitan a la misa que por su memoria se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20:30hs al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GONZALEZ, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 21/12/19|. Hermano, de a poquito te fuiste apagando y sin darme cuenta, preparaste tus alas para volar pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir, por eso voy a atesorar en mí los mejores recuerdos. Gracias por salvarme la vida, gracias por escucharme tantas veces, gracias por tus consejos, gracias...gracias. Su hermana Carmen invita a la misa que en su memoria se ofiacará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20:30hs al cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEGUIZAMÓN, MANUEL EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Su esposa Ita, sus hijos Eduardo, Manuel, Graciela, Vanesa, hijos politicos y nietos. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

LEGUIZAMÓN, MANUEL EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Señor recíbelo con tus brazos de Misericordia celestial. Cacho Manzur, Perla Salomón. Sus hijos Fito, Eduardo y sus respectivas flias despiden con mucha tristeza y cariño al Compadre , amigo y vecino Manuel. Acompañan a su esposa, hijos y demás fliares en este momento de dolor. Ruegan al Altísimo por una cristiana resignación.

LEGUIZAMÓN, MANUEL EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Vivió y murió convencido de que Cristo es el rostro humano de Dios. Cacho Leiva, su esposa Ina, sus hijos Ely y Gustavo, y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, MANUEL EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento., Rogamos por la pronta resignación de su querida familia. Descansa en paz querido amigo.

MEDINA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale descanso eterno". La comunidad educativa del Instituto Mater Dei, educación primaria, acompaña en su dolor a la profesora Martina Alderete ante la pérdida de su querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/19|. "Que descanse en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amigo Antonio Gallegos, su compañera-amiga Carmen Gonzalez, su madre Olga y sus hijos Natalia e Iván acompañan a su hija Martina en este triste momento y ruegan a la Madre de Dios fortaleza y resignación.

PAZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Domingo Groppa su esposa Lucila, hijos, hijas política y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PAZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. "Bienaventurados los pacientes porque ellos verán a Dios". Las ex compañeras del Jardín "Despertar" 114 de su hija Estela: Marines, Silvia. Lucí, Patricia y Lilian, con dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Fernando Prados su esposa Estela e hijos participan su fallecimiento y acampan a su familia en el dolor rogando oraciones en su memoria, por su descanso eterno y la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

PAZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/19|. Docentes y personal del Jardín de Infantes "Despertar" 114, participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo Estela y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PAZ, JOSÉ ALBERTO

RIVERA DE ORELLANA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/19|. Las Familias Miranda y Rivero participan con inmenso dolor el fallecimiento de la vecna y amiga. Descansa en paz.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MALDONADO, FELIPE DELFÍN (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/19|. Nos consuela saber que convertido en ángel y estrella luminosa, nos proteges y nos das fuerzas para encontrar cristiana resignación". Familiares y amigos invitan a la misa que se oficiara hoy a la 21 horas en la parroquia Nuestra Señora de Rosario.