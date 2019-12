Fin de año: cuidado con el corazón; las claves para proteger la salud

28/12/2019 - 23:55 Opinión

Por el Dr. Sebastián Paz

Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero

El fin de año es una época de balances, de festejos con personas queridas, de cierre de proyectos y de comienzo de preparativos para la nueva etapa que culminan con la celebración de las fiestas. La ingesta calórica desmedida de alimentos y bebidas alcohólicas suele ser una característica de estas fechas. Si además se le agrega el estrés acumulado durante el trajín de los 12 meses y la aparición de calores intensos, puede llegar a transformar a diciembre en un escenario de sumo peligro para el organismo. Todas las condiciones requieren de mucho cuidado debido a la alta prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares. Según las conclusiones de la última Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 4 mayores de 18 años es fumador, 1 persona de cada 10 tiene diabetes o glucemia elevada y 3 de cada 10 son hipertensos. De acuerdo a las últimas estadísticas vitales las afecciones cardiovasculares en la Argentina producen prácticamente 1 de cada 3 fallecimientos por causa bien definida.

En cuanto a los hábitos nutricionales casi 2 de cada 10 agrega siempre sal a las comidas antes de probarlas, y el consumo promedio diario de frutas y verduras es de solo 1,9 porciones contra 5 que recomiendan los especialistas. Junto a ello, 6 de cada 10 presenta sobrepeso u obesidad y 1 de cada 2 personas no hace actividad física. Todos los factores de riesgo más los excesos habituales hacen de diciembre un mes que deja muy desprotegida nuestra salud cardiovascular, incrementando el riesgo de sufrir un ataque vascular, ya sea cerebral, un infarto agudo de miocardio, o cualquier otro tipo de episodio coronario. Los encuentros entre familiares y amigos en el último tramo del año son muy propicios para los excesos de alcohol y de comida.

Consejos para cuidar el corazón.

Bebidas: si va a conducir, no tome alcohol. Si no va a conducir, se recomienda una o dos copas como máximo y tratando de no mezclar distintos tipos de bebidas. Ocúpese de que siempre haya agua o bebidas sin alcohol disponibles sobre la mesa.

Comidas: evitar los excesos. Si hay variedad de platos alternativos, seleccionar los más livianos y saludables y controlar el tamaño de las porciones. Si consumió en forma abundante intente compensarlo con una ingesta menor en su siguiente comida.

Actividad física: evitar los entrenamientos durante la primera hora posterior a cada comida. En el proceso de la digestión, se acumula sangre en la región del sistema digestivo y sobre exigir al cuerpo con ejercicio puede afectar la función cardiovascular.

Descanso: las horas de sueño son necesarias para mantener el normal funcionamiento del organismo. Organizarse para cumplir con los compromisos sin restarle minutos al tiempo de reposo.

Estrés: establecer un programa para manejar el estrés, basado en no acumular una cantidad de actividades que en el tiempo no se podrán abarcar. No es primordial dejar todo resuelto por el solo hecho de que termina el año, muchas cosas pueden postergarse para los primeros días de enero.

Fumar: el cigarrillo, además de ser altamente cancerígeno, es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. El tabaquismo genera un proceso de ateroesclerosis acelerada de las arterias que lleva indefectiblemente a la enfermedad cardiovascular. Las fiestas pueden ser una muy buena oportunidad para proponerse dejar de hacerlo.

Las fiestas son una época de cambios en la rutina, y esto afecta nuestra nutrición y nuestro consumo de alcohol. También tendemos a esforzarnos en continuar haciendo tareas aún cuando nos sentimos mal, y no buscamos ayuda pensando que los síntomas se van a componer solos. Es precisamente a éstos síntomas a los que debemos prestar atención.

Desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero aconsejamos buscar ayuda médica temprana porque se puede evitar mayor daño al músculo del corazón con la debida atención médica a tiempo.

La buena noticia es que prestando atención a nuestro cuerpo podemos entrar en acción y evitar mayores complicaciones. También debemos tener en cuenta que aún teniendo factores de riesgo, incluyendo un historial familiar de problemas cardiovasculares, es posible modificar el estilo de vida para mantenernos saludables el mayor tiempo posible, especialmente durante las festividades. l