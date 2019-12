Especial de EL LIBERAL: Lo bueno y lo malo del 2019

29/12/2019 - 02:08 Santiago

“Nos hemos visto casi humillados desde el gobierno anterior injustamente”

CARLOS OSCAR “PETECO” CARABAJAL (Músico)

“Dos cosas buenas que nos han pasado en este tiempo, me parece a mí, es el hecho de haber podido concluir un ciclo político como sociedad aguantando bien, estoicamente, y luchándola con mucha unidad, sin que llegue a un límite irrecuperable. Así, se ha podido pasar a la instancia de elegir y tratar de estar mejor como está pasando, en este caso, a una mayoría del pueblo argentino. Espero que ahora tengamos la posibilidad de poder salir un poco más al frente como sociedad”.

“La cosa que se podría ser negativa es, justamente, ese tiempo que ha pasado donde nos hemos visto casi humillados desde el gobierno anterior injustamente. Creo que el pueblo es quien siempre pone la acción, el corazón y muchas partes de su vida para sostener una sociedad que si se desmadra o se rompe habría conflictos tremendos todo el tiempo, sería imposible vivir.

Mi deseo para el 2020 es que alcancemos un equilibrio lindo entre todos y en donde haya una participación en el crecimiento de los menos tienen y que no se dañe a los que más tienen sino que, justamente, podamos encontrar ese equilibrio donde todos, de alguna manera, disfrutemos de lo bueno”.





“Los augurios para el 2020 son justicia y solidaridad para las niñas, niños y adolescentes”

LUIS HORACIO SANTUCHO (Defensor Adjunto del Pueblo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)



“Un hecho para destacar del 2019 es la esperanza que genera en el pueblo argentino el nuevo gobierno nacional y su convocatoria a la unidad para afrontar la grave emergencia social y en el caso de nuestra provincia el gran reconocimiento a la primera mujer santiagueña elegida Presidenta Provisional del Senado de la Nación, la Dra. Claudia Ledesma de Zamora, que se hace extensiva a todo el pueblo santiagueño ante el gran triunfo electoral a favor de la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Como situación negativa a destacar es el incremento de la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales infantiles. Los augurios para el 2020 son justicia y solidaridad para las niñas, niños y adolescentes y los sectores más vulnerables de nuestro pueblo. Esperamos que el 2020 se pueda concretar la reglamentación de la Ley 6.915 y con ello la posibilidad de creación del Abogado del Niño.









“Mi esperanza es que en el 2020 se termine la grieta”

MARIO “MUSHA” CARABAJAL (Músico e integrante de Los Carabajal)

“Lo positivo entre varias que pienso del 2019, una es que haya salido como Ley Nº 27535 a nivel Nacional que determina la enseñanza del folklore en las escuelas. Es un logro importantísimo para nuestra cultura por cuanto la reglamentación de esta norma no solo abarca a la música sino también a la danza, literatura, leyendas, costumbres y gastronomía. Será la materia Folclore. Nos permitirá conocernos más y valorar más nuestra identidad”.

“Otros hechos positivos e importantes para mi vida fue, con Los Carabajal, haber editado el disco “Leyendas”. Y, en lo personal, es haber decidido nuestro casamiento con Miriam (Talone)”.

“En cuanto a lo negativo, es que se haya instalado la grieta entre los argentinos, donde todos somos hermanos, fue más, con intereses políticos. Esto hace mucho daño y solo responde a beneficio de pocos”.

“Y mi esperanza es que en el 2020 es que esa grieta se termine, que sembremos el amor entre todos y que podamos encontrar más puntos de coincidencia que de diferencias. Con amor y comprensión es posible. Solo vamos a recuperar lo que somos como sociedad civilizada. Que haya más nacionalismo y querernos más y cuidarnos”.





“Mi deseo es que sigamos valorando al ser humano como tal”

LIC. ANA ROXANA GÁLVEZ (Psicopedagoga)

“A lo negativo del 2019 ha sido el aspecto económico que ha atravesado al país. Y, por supuesto, estamos nosotros dentro del país en el sentido que para mucho de los habitantes, el gran objetivo ha sido sobrevivir, completar lo que debemos. Ese debemos bien entre comillas y es pagar para estar al día, para llegar a fin de mes. Yo creo que una situación así retrasa a un país entero en el sentido de que muchos proyectos no se pueden realizar para los adolescentes, para los egresados, continuar una carrera o elegir de verdad la carrera que quieren hacer, el lugar en donde la puedan hacer. Lo mío siempre está referido al tema educación porque soy psicopedagoga y cuando hablo, sí o sí, me estoy refiriendo desde ahí a lo negativo y a lo positivo. Pero, lo económico sabemos que salpica a todos los aspectos de la vida”.

“Todos los habitantes de este país debemos lograr que nuestro medio de vida de para cumplir con las obligaciones y luego para que podamos nosotros proyectar, proyectar como continuar creciendo, proyectar como recrearnos, proyectar por una mejor cultura, un mejor arte. En todos los aspectos, he visto a la gente trabajar y remar con los elementos que tenía a su alcance.

“Mi deseos para el 2020 también se relaciona con lo que estoy diciendo: que sigamos siendo capaces de expresarnos, que sigamos valorando al ser humano como tal en sus partes acertadas y en sus desaciertos y tratar de ver cómo nos corregimos o cómo tratamos de ayudar a otros para que se corrijan.





“El 2019 deja el desaliento y la gran preocupación que sintió la sociedad en un año económicamente muy duro”

ALEJANDRA RAFAEL (Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero)

“Como aspectos negativos destaco el gran desaliento y la gran preocupación que sintió la sociedad en un año económicamente muy duro, sobre todo para los sectores productivos y para los más vulnerables en los sectores más bajos. El segundo aspecto negativo es la gran intolerancia que se ve en la sociedad ante las diferencias políticas, ideológicas en temas como, por ejemplo, la diversidad, el aborto, etc. que llevó a grandes discusiones y agresiones en casi todos los ámbitos de la sociedad”.

“En cuanto a los aspectos positivos: sobrevivimos en paz un proceso eleccionario excesiva e injustificadamente largo”.

Las pymes y sectores productivos fueron más visibilizados este año, a través de las cámaras que los representan.

Dos deseos para el 2020

Que dios ilumine a nuestro Presidente y pueda restablecer las condiciones para generar trabajo y políticas de apoyo a todo el sector productivo, solo con trabajo se va a bajar los índices de pobreza, el país necesita más comercio, más empresas, más industrias, en definitiva más trabajo para salir de la situación en que estamos.

Que nuestros jóvenes puedan emprender, que el país le de las condiciones necesarias para que puedan llevar adelante sus proyectos y tengamos jóvenes emprendedores en este 2020.





“Lo que no me gustó fueron los casi trescientos femicidios y lo que me gustó fue el cambio de gobierno”

ROBERTO CANTOS (Músico e integrante del Dúo Coplanacu)

“Lo que no me gustó fueron los casi 300 femicidios perpetrados en 2019 y también el golpe de Estado a Bolivia. Lo que me gustó fue el cambio de gobierno en nuestro país y el triunfo por 2 a 1 del equipo de los Cantos al equipo de los Carabajal en glorioso partido llevado a cabo el 26 de diciembre pasado. Mis deseos para el 2020 es que ésta, nuestra renovada esperanza madure en todos los argentinos para aprender y saber dónde poner el coraje, el esfuerzo y la sensibilidad”. l