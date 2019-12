La indescriptible emoción de Elías, el joven no vidente que se sacó una foto con Román

29/12/2019 - 03:04 Mundo Boca

Elías Tiberio tiene 19 años y es ciego. Es fanático de Boca y, como tal, Juan Román Riquelme es su máximo ídolo. Y el viernes por la noche, antes de compartir un asado en los quinchos del club junto a representantes de distintas agrupaciones, se dio el lujo de cruzar unas palabras con el 10 y sacarse una foto con él. “Aunque mis ojos no puedan ver, lo que sentí en ese momento fue indescriptible. Tenerlo cerca y hablar con él no lo voy a olvidar jamás”, le contó Elías al diario Olé.

La foto de Elías dio la vuelta al Mundo Boca apenas su tía Claudia la publicó en su Twitter y se hizo viral.

“De Román me hice fana escuchando los partidos por la radio. Estaba tan nervioso que casi no me salían las palabras. Fue de lo más lindo que me pasó”, explicó el joven afortunado.l