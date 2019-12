Canapino podría llegar al Turismo Nacional

30/12/2019 - 01:54 Deportivo

Agustín Canapino es el actual tricampeón de Turismo Carretera, pero entre esas coronas y la primera, en 2010, también logró siete títulos en Top Race V6 y se transformó en un referente de esa categoría.

Sin embargo, en las últimas dos temporadas no pudo alcanzar el título y en el horizonte le aparecieron propuestas nuevas, como la de cruzarse de vereda y sumarse al Turismo Nacional.

El primer contacto para que eso ocurra fue admitido por el presidente de Turismo Nacional, Hugo Paoletti, quien aseguró que le gustaría que el Titán de Arrecifes se sume a jerarquizar la Clase 3.

De todos modos, el máximo responsable del TN aclaró que la incorporación de Canapino, también campeón de Súper TC2000 en 2016, depende del equipo con el que comenzó las tratativas. Tuve una reunión muy grata con Agustín Canapino, con Alberto no me reuní. Ojalá que pueda estar en la categoría este año. Depende del equipo con el que está en tratativas”, afirmó Paoletti a la prensa. En esa dirección, agregó: “No es fácil, hay un tema de publicidades, de equipos. Sin desmerecer al resto, Agustín es el piloto top del momento y yo me sentiría muy feliz de incorporarlo al Turismo Nacional. Seguramente andaría muy bien”.l