Marcos Mata, el jugador de la década de la Liga Nacional

30/12/2019 - 02:02 Deportivo

Marcos Mata, alero de San Lorenzo de Almagro, fue elegido por el sitio Básquet Plus como el jugador de la década de la Liga Nacional de Básquet.

Ganó siete de las últimas ocho ligas que disputó, fue el jugador más valioso en las finales del 2019 y formó parte del quinteto ideal de la liga en las últimas tres ediciones. Además, es bicampeón de América (en total es el líder histórico con cuatro consagraciones), jugó dos Mundiales y un Juego Olímpico en esta década, en donde también ganó el Sudamericano 2012.

Con Peñarol se llevó todos los laureles: tres Súper 8 (2006, 2009 y 2011), una Copa Argentina (2010), tres Ligas Nacionales (2009/10, 2010/11 y 2011/12) y dos Ligas de las Américas (2007/08 y 2009/10) fueron sus palmares más importantes. En San Lorenzo no fue la excepción y allí consiguió cuatro ligas (2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2018/19), un Super 4 (2017), una Supercopa (2018) y dos Ligas de las Américas (2018 y 2019). Además, participó del Juego de las Estrellas en cinco ocasiones y fue elegido el mejor jugador del Súper 4 en 2017.

Respetado por sus rivales, amado por sus compañeros, Marcos Mata es el héroe silencioso, la hormiga que hace todo el trabajo paulatinamente, piedra por piedra, alimento por alimento. Es el menos vistoso, pero también el más importante. En defensa cubre espacios, seca a las estrellas rivales y no se le escapa nadie. En ataque conoce su rol, no hace nada de más, ni nada de menos. Corre la cancha, tiene un mortífero lanzamiento de tres puntos y una gran lectura de juego. No es egoísta, es más, a veces peca de solidario. En otras palabras, el compañero ideal, aquel que todos quieren tener. l