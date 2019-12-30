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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de diciembre de 2019

A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO

- 22:04 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 CINE. UNA NOCHE FUERA DE SERIE

22.30 MUSICALES EN AÑO NUEVO

02.00 CINE. NERUDA

04.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


MIÉRCOLES 1 DE ENERO DE 2020

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 NICK JR.

11.30 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 HUÉRFANAS

22.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.00 ACOSO

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


HOY Y MAÑANA NO HABRÁ CINE

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