CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de diciembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 CINE. UNA NOCHE FUERA DE SERIE
22.30 MUSICALES EN AÑO NUEVO
02.00 CINE. NERUDA
04.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
MIÉRCOLES 1 DE ENERO DE 2020
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 NICK JR.
11.30 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 HUÉRFANAS
22.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.00 ACOSO
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
HOY Y MAÑANA NO HABRÁ CINE