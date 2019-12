Tres diagnósticos de la economía 2020 sobre la inflación, el dólar y la actividad

30/12/2019 - 23:02 Economía

Tres analistas consultados por EL LIBERAL se refirieron a 5 interrogantes que se ciernen sobre la economía 2020, entre ellos la situación inflacionaria, el dólar, la posibilidad de una reactivación económica, la influencia que tendría una renegociación del acuerdo con el FMI y cómo puede gravitar el acuerdo impulsado entre sindicatos, empresas y movimientos sociales por el Gobierno nacional.

Los economistas Orlando Ferreres (OJF), Camilo Tiscornia (CT Asesores) y Jorge Colina (Idesa) dieron sus perspectivas para los meses venideros que se resumen en una calma temporal de la situación inflacionaria, la convivencia con varios tipos de cambio y una tenue reactivación, acotada a un lapso breve de tiempo. También señalaron los peligros que implica el mantener un congelamiento económico en todas las principales variables de la actividad.

En primer término, Orlando Ferreres señaló que ‘la situación inflacionaria en los primeros 2 ó 3 meses venideros puede ser baja porque se están anulando todos los aumentos que deberían darse como en tarifas, naftas, en los distintos otros servicios de forma tal que inclusive se eliminó el aumento automático para las jubilaciones, por lo que no hay mucha reactivación de la inflación’.

No obstante, puntualizó que ‘la incógnita es después, cuando tengan que ajustarse los distintos precios, cuando llega como siempre la hora de la verdad y ahí puede haber más complicaciones para el resto del año, con lo cual podría estar entre 40 a 45% anual la inflación, podría ser algo más o menos pero va a estar en un número aproximado a ese’.

Sobre el dólar, señaló que ‘el tipo de cambio en el corto plazo puede seguir evolucionando como ahora que hay varios de ellos, el promedio puede seguir aumentando en función de la inflación, pero tampoco va a ser más que la inflación’.

Puntualizó sobre cuánto puede ayudar la emisión, que ‘con la emisión puede haber una reactivación en la medida que no aumenten mucho los precios y la gente tenga algo más para poder gastar. Los bonos también van a ser gastados, de manera que algo va a mejorar la actividad en el corto plazo, pero eso no quiere decir que en el año pueda mejorar mucho. Incluso, puede dar también una actividad negativa en el año, pero en el corto plazo puede mejorar’.

En cuanto a la renegociación de la deuda con el FMI, dijo que ‘puede influir bien porque se le han dado todas las facilidades, se aumentaron los impuestos bajaron los gastos, se eliminó el aumento automático jubilatorio y eso va a ayudar a tener disponibilidad de fondos en el Gobierno para cumplir con los acreedores y quizá se llegue a un acuerdo’.

Sobre el acuerdo entre gremios, empresas y movimientos sociales, dijo que ‘se puede llegar a mantener precios y salarios, en alguna medida. Puede ser que el Indec dé una cifra relativamente estable de un 2 a 3% mensual (de inflación) que sería un número que podría ser logrado con facilidad, en diciembre dará 3,5% y podría ser algo menor en enero’.

Tiscornia

En tanto, para Camilo Tiscornia, ‘hay posibilidades que la inflación descienda, porque el Gobierno al mantener el cepo y acotar el dólar oficial, es una herramienta anti inflacionaria bastante importante para el corto plazo, pero no para el largo plazo”.

Agregó que “hay que sumarle el congelamiento de distintas cosas como las tarifas de transporte, peaje, gas, etc . con lo cual hay también un efecto antiinflacionario, también va a haber acuerdo de precios, con lo cual podría y es factible pensar que la inflación pudiera frenarse un poco”.

No obstante, dijo que “hay que tener cuidado porque Enero es un mes que tiene bastante inflación porque entra el pico del componente turismo por las vacaciones”.

Añadió sobre el dólar que “en el corto plazo el tipo de cambio con el cepo al oficial lo pueden manejar bastante bien. Hay que pensar también que hay superávit comercial y que en la recesión y todo están entrando dólares , entonces el mercado se puede mantener bastante bien abastecido, el resto de la demanda tiene que pagar el 30%. Por eso, creo que hay posibilidad del gobierno de controlar ese tipo de cambio oficial en el corto plazo y eso ayudar a la inflación”.

No obstante, “ creo que a la larga eso no se sostiene, no se puede sostener una brecha de ese tamaño entre los distintos dólares, entonces en algún momento va a haber una convergencia, seguramente más adelante. Allí, habrá que ver cómo se desenvuelve el dólar oficial que quizá tenga que empezar a subir un poco más rápido y ahí empezará el desafío que lo tuvo también Macri que cada vez que se mueve el dólar oficial se tiene un impacto inflacionario”.

Sobre una eventual reactivación, a partir de la emisión, sostuvo que “la emisión monetaria algo puede ayudar, las tasas están bajando, este es un componente clave de los planes peronistas, tratar que la tasa de interés sea baja par que la gente no tenga tanto incentivo a ahorrar y trate de gastar la plata, seguramente le sumarán algunas líneas de crédito subsidiadas pero el tema es que todo este paquete fiscal que se ha hecho es después un impuestazo brutal que a quien le toca pagarlo, lo mata, le quita un montón d epoder adquisitivo”.

Agregó que “para detectar el efecto que esto puede tener hay que ver cómo va a jugar la redistribución, porque hay mucha gente a la que se le está sacando y otra a la que se le está poniendo algo en el bolsillo. Uno dice y es la esperanza en el Gobierno que le está poniendo al que más necesita, al que más tiende a gastar y le estoy sacando al que le sobra supuestamente, pero cuidado que hay jubilados en el camino al que se le está sacando porque no se le aumenta, yo lo veo complejo no me queda claro que vaya a haber una reactivación, puede estar, por estas medidas pero creo que va a ser suave y de corto plazo”.

En cuanto a la deuda, dijo que “el acuerdo con el FMI es clave, ahí corre el reloj, creo que el gobierno va a querer evitar caer en default, me parece que el Gobierno no puede pagar indefinidamente todo lo que vence porque no le alcanzan las reservas, entonces habrá que ver que pasa ahí, ese tema va a esar presente en el verano, imagino que el gobierno va a plantear una reestrucuración que le suavice la necesidad de ajuste fiscal porque hasta el momento lo que hemos conocido es un impuestazo brutal, lo que uno no tiene claro es qué es lo que van a hacer con esos recursos que junten una vez que los tengan”. l