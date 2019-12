La Dra. Costas Mussi relató cómo fue el robo en su casa

31/12/2019 - 02:37 Policiales

La Dra. Agustina Costas Mussi, hija de la fiscal Dra. Celia Mussi y víctima del robo de $55 mil, U$S 300 y dos perfumes importados -entre otros bienes- relató cómo sucedieron los hechos en su vivienda.

La ahora querellante en el proceso, precisó: “He sufrido un hurto en mi casa, en un día que debía ser de alegría. Mi hermana se había recibido de abogada, y tras el examen, nos dirigimos a mi hogar para festejar con las amigas más íntimas de ella (habrían sido 8) y la familia”.

“Al día siguiente, seguían los festejos ya que mi madre cumplía años, decidí invitarlos a desayunar, y cuando fui en busca del dinero fruto de mis honorarios como abogada particular, me doy con que el dinero no se encontraba, tampoco dos perfumes que tenía guardados”.

“Allí decidí radicar la denuncia”, recordó.

“Esa noche, mi hermana en un momento decidió acostarse a dormir, entre tanto, las amigas seguían en el domicilio, y una de ellas -la acusada de apellido Vaca- había subido en varias oportunidades a la habitación que comparto con mi hermana”, indicó.

“Nunca desconfiamos porque era de entera confianza de mi hermana y, por ende, nuestra también”, deslizó.

“Había indicios que la apuntaban a ella como la autora del delito. A lo que también llamaba la atención era que ingresaba y demoraba unos minutos para luego volver a bajar. Fue la única que había ingresado”, afirmó.

“Ese día se procede al allanamiento y detención. En la vivienda de ella -sería en un departamento céntrico- encontraron los elementos que me habían sido sustraídos, parte del dinero y los perfumes que me sustrajeron”.

Se habrían recuperado 48 de los 55 mil pesos y los dólares, además de los perfumes.

“Por el cariño que le teníamos, pedimos que no se la detenga. El fiscal la citó para el lunes 23 de la semana pasada, para tomarle declaración de imputado, pero no se presentó. Posteriormente se la citó para el jueves y ante su ausencia lo hizo para el viernes, pero tampoco compareció. Ante esa situación, el fiscal solicitó su detención” que se concretó el sábado.

La Dra. Costas Mussi solicitó medidas de protección para toda su familia, por lo que espera que se hagan lugar y se dicten esas medidas.

Al mismo tiempo, solicitó que la joven fuera examinada por el Cuerpo Médico Forense, ya que su familia asegura que padece algún tipo de enfermedad y la internaron en una clínica psiquiátrica, solicitando además su excarcelación.

La damnificada y querellante requirió que se constate en primer lugar si padece alguna patología y luego se resuelva recién si corresponde o no que recupere la libertad.

La acusada habría sido trasladada ayer a Fiscalía, donde prestó declaración de imputada ante el Dr. Mariano Gómez, pero optó por el silencio.l