Encontraron monedas de más de 2 mil años de antigüedad

31/12/2019

Un equipo arqueológico descubrió 20 monedas de alrededor de 2.000 años de antigüedad en la antigua ciudad de Silo, que se ubica en el centro de la actual Cisjordania.

El hallazgo fue factible gracias a un proyecto de cribado húmedo (método de separación de materiales a través del tamizado) de la Asociación para la Investigación Bíblica, que fue dirigido por el arqueólogo Scott Stripling.

Scott afirmó que la mitad de las monedas se remontan al periodo asmoneo, durante el reinado de Alejandro Janneo, quien conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos del 103 al 76 a.C.

Por otra parte aseguró que las monedas estuvieron en circulación durante generaciones más allá de que el Estado judío perdiera su independencia con la ocupación del Imperio romano en el año 63 a.C. "Esas monedas fueron una especie de resistencia pasiva a Roma", explayó.

