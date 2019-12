Militantes de Hezbollah en Irak intentan entrar a la embajada de EEUU en Bagdad

31/12/2019 - 12:06 Mundo

Militantes de Hezbollah en Irak consiguieron abrir el portón exterior de la embajada de los Estados Unidos en Bagdad y amenazan con penetrar en el edificio principal de la sede diplomática.

Protestan contra los bombardeos que ordenó Washington contra las milicias proiraníes que actúan en el país, a las que acusa de la muerte de un civil norteamericano. Los ataques de la Fuerza Aérea causaron unas 25 bajas entre los milicianos.

Las fuerzas de seguridad de los EEUU que defienden la embajada dispararon gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud, que ha ignorado los pedidos de retirarse que se han realizado a través de megáfonos y permanece junto a la puerta del edificio.

El ataque de los EEUU tuvo como objetivo a Kataeb Hezbollah en Irak, es decir las brigadas del grupo terrorista originado en El Líbano, que perpetró un ataque con cohetes que le costó la vida a un contratista de nacionalidad estadounidense.

Un grupo de personas atravesó los puestos de control que normalmente restringen el acceso a la Zona Verde de alta seguridad, donde está la embajada, gritando “Muerte a Estados Unidos”. Las fuerzas de seguridad se desplegaron delante de las puertas de la embajada, mientras que los que protestan quemaron banderas estadounidenses y arrancaron las cámaras de seguridad, según destaca Infobae en su sitio web.

Los manifestantes están vestidos con el uniforme de combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones chiitas proiraníes a la que pertenecen las brigadas de Hezbollah. Algunas mujeres con banderas iraquíes y de las Fuerzas de Movilización Popular también participan en la protesta.

