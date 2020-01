Ordenan detener a un hombre que hostigó y amenazó de muerte a su ex concubina

02/01/2020 - 00:38 Policiales

La Justicia ordenó la detención de un hombre que habría amenazado de muerte a su ex pareja.

Fuentes judiciales informaron que el último lunes, una mujer que actualmente reside en el barrio Los Telefónicos se presentó en la Seccional 54 y radicó una grave denuncia.

La damnificada enumeró varios hechos de violencia. Explicó que hace unos 45 días se separó de su concubino, después de que éste agrediera y corriera de la vivienda que ambos compartían en el barrio Reconquista a su hija de 21 años.

En desacuerdo con esa situación, la mujer decidió separarse y se trasladó hasta un departamento que alquila actualmente en Los Telefónicos con su hija de 21 años y su hijo de 14.

Continuando con su relato, el pasado 4 de diciembre, la mujer manifestó que alrededor de las 7.30, cuando ella se dirigía a su trabajo, advirtió que el acusado la seguía. Al alcanzarla, éste le pidió que lo perdonara y regresara a la vivienda familiar.

Ante la negativa de la denunciante, él intentó perseguirla, pero desistió y la habría amenazado diciéndole que la mataría.

Por ese episodio, fue notificado de una prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por 120 días.

El pasado lunes, cuando la mujer se dirigía a su trabajo, abordó un radiotaxi y observó que su ex estaba a pocos metros en una motocicleta. Al llegar al lugar de trabajo, el acusado ya se encontraba allí.

‘Volvé a casa, volvé a casa, no hagas que empeoren las cosas, sino no va a terminar bien la cosa, vas a vivir escapando’, le habría manifestado el acusado. La mujer intentó activar el botón antipánico, pero como no pudo se dirigió a la Comisaría.

Esa misma noche, la damnificada habría divisado al acusado merodeando su departamento, por lo que activó el botón antipánico, pero cuando fue la Policía, el sospechoso ya no se encontraba en el lugar.

Al tomar conocimiento de la situación, la fiscal de turno para casos de violencia de género, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, solicitó una orden de allanamiento y detención en contra del acusado, medida que fue librada por la jueza de Género, Dra. Norma Morán.