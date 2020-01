Quintero definió a Gallardo como “un gran amigo”

02/01/2020 - 01:32 Mundo River

Juan Fernando Quintero, volante de River Plate, no escatimó elogios hacia su entrenador, Marcelo Gallardo, a quien consideró “un amigo” y parte fundamental del presente exitoso del club de Núñez.

“Gallardo es muy importante, no solo para mí. Lo es para River, para los jugadores y sabemos lo que representa”, dijo Quintero en rueda de prensa en su arribo a Medellín, Colombia, para celebrar el año nuevo con sus familiares.

“Es un gran amigo mío, lo quiero mucho y el estilo que tiene no es coincidencia”, agregó el volante colombiano quien en los últimos días estuvo en el centro de las miradas en su país a raíz del nombramiento de Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército Nacional de Colombia, sospechado y denunciado por la familia Quintero por la desaparición del padre de “JuanFer” hace 24 años.

Quintero, de 26 años y uno de los héroes en la consagración ante Boca en Madrid en 2018, buscará en 2020 el regreso a la titularidad luego de un año de escasa actividad a raíz de una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda.

El presidente colombiano y el caso de “Juanfer”

El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al nombramiento de Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército, situación que no cayó bien a la familia de “Juanfer”, ya que está vinculado con la desaparición de su padre. “Yo quisiera ser prudente en esto. Yo ya hablé con él (Quintero), pero no quiero hacer de esa conversación un diálogo político. Le tengo gran admiración y me parece que es uno de los grandes deportistas que tiene Colombia. Le dije que tendrá todo el apoyo del gobierno para que se pueda esclarecer esa situación”, contó el primer mandatario colombiano en diálogo con Mañanas Blu.