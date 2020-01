Dos mapaches se convierten en estatuas tras ser descubiertos

02/01/2020 - 09:56 Mundo Web

Un insólito video recientemente en las redes sociales se volvió viral rápidamente. En el material audiovisual se puede apreciar a dos mapaches que fueron descubiertos por una persona en su jardín. Sin embargo, los animales, en lugar de huir, decidieron quedarse parados sobre el lugar y adoptar unas posturas que les hacían parecerse a estatuas o animales disecados.

El titulo del video publicado en Twitter, fue: "No te muevas, él no puede vernos" haciendo referencia al gracioso comportamiento de los mamíferos.

“Don't move, he can't see us”



pic.twitter.com/hIAes6QRX0