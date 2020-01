Un auto cayó por un acantilado en California y quedó registrado

02/01/2020 - 10:24 Mundo Web

Un impactante episodio quedó registrado por la cámara de seguridad de un vehículo. En las imágenes difundidas se observa cómo un automóvil cae por un acantilado en el condado de San Mateo (California, EE.UU.).

El conductor que pudo presenciar el incidente, divulgó su video este miércoles, y allí muestra como un vehículo de color gris oscuro avanza a una gran velocidad hacia el precipicio y desaparece de la vista.

Tras avisar a los equipos de emergencia, estos se desplazaron hasta el lugar y encontraron huellas de neumáticos en el acantilado y piezas de automóviles en el agua, aunque no estaba claro si estaban relacionadas con el accidente.

Debido a las malas condiciones climáticas, las búsquedas fueron suspendidas hasta el miércoles por la tarde. Por el momento los rescatistas no lograron encontrar el vehículo ni a ningún ocupante, según informó “The Mercury News”.

La causa del accidente aún se está investigando, y según el oficial de información pública de la Patrulla de Carreteras de California, Bert Díaz, el video difundido no proporciona ninguna información sobre los hechos.

"Todo lo que muestra es el vehículo precipitándose por el acantilado", dijo Díaz. "No hay un antes y, por lo tanto, en este momento, no tenemos ninguna información", concluyó.

