Madre de la joven quemada: “Las heridas que tiene muestran que mi hija no se quemó sola, como dicen”

03/01/2020 - 01:24 Policiales

Mientras Milagros -la joven que ingresó quemada tras una discusión con su pareja- pasó las primeras 24 horas estable, Cristina Molina (su madre) espera que un milagro la salve.

“Mi hija no pudo haber hecho eso sola. Ella ama a su hija, planeábamos su cumpleaños. No me entra en la cabeza que haya intentado matarse”, fueron las palabras de Cristina a EL LIBERAL, mientras aguarda en el área de Terapia Intensiva del CIS Banda, el nuevo parte médico.

Conmocionada por la situación sostuvo: “Espero que mi hija se salve. Muchas veces vi estos casos en la tele y jamás pensé vivirlos en carne propia. Sabía que algo malo iba a pasar porque mi hija no dejaba que la ayudemos, pero no pensé que iba a terminar así”.

Según contó Cristina, la relación entre su hija y Ramón Ovejero -quien está aprehendido- era muy conflictiva. “El es un manipulador, siempre le mentía que iba a cambiar y ella regresaba con él. Era celoso, no la dejaba salir. Ella le tenía que pedir permiso hasta para ir a mi casa”, explicó.

Cristina además sostuvo que el 1 de enero la joven había regresado de la casa de su abuela, en ciudad capital con su hija -la única testigo del hecho- y su padre. “Cuando ellos llegaron (por Milagros y su padre) estaban haciéndole broma a un familiar de él (por su yerno) que llegó de Buenos Aires, por River y Boca, pero jamás existió una pelea como la familia de Ovejero dijo”.

La desesperada madre cuestionó el accionar de la familia política de su hija. “No llamaron una ambulancia, no informaron a la policía, la subieron a un auto y ni siquiera nos avisaron a nosotros”, relató.

Sobre las heridas que la víctima tiene en su cuerpo indicó: “Es imposible que si ella se roció con alcohol como ellos dicen, no se haya quemado el cabello. Tiene heridas en la cara y el pecho, como si al alcohol se lo habrían arrojado en el rostro”.

Además cuestionó: “Si fue como él dice que ella antes le echó alcohol a él, por qué él no se quemó. Porque solo tiene heridas en las manos. Yo no soy perito ni mucho menos, pero tengo lógica’.

Mientras los médicos indican que Milagros tiene el 36% del cuerpo quemado y las vías respiratorias comprometidas -pero el cuadro es estable- Cristina solo es pera que se recupere. “Primero quiero velar por la salud de mi hija, después me ocuparé de que se haga justicia, para que esto nunca más vuelva a pasar”, finalizó.

La encerró con candado y la golpeó en presencia de sus padres

Al ser consultada sobre los antecedentes de violencia que existía en la pareja, Cristina expresó: “El hecho más grave fue hace dos años cuando la encerró en su casa y la golpeó muy feo. Mi marido desde afuera no podía romper el candado mientras la escuchaba gritar”.

“La policía llegó al lugar y la familia de él -delante de los efectivos- nos querían golpear para que no la sacáramos de la casa. En estuvo detenido y cuando salió la ‘convenció’ para retomar la relación mintiéndole que iba a cambiar y que nunca más la iba a golpear”, expresó.

La desconsolada madre, mientras espera que los médicos le den noticias alentadoras, cuida de su nieta. “Mi nietita no habla bien claro aún, pero ella repite ‘mi mamá me dijo que me iba a dejar sin papá’, y esas no son sus palabras”, recalcó.

Además Cristina explicó que la niña -quien será sometida a Cámara Gesell- le reveló a una de sus tías que su mamá y su papá estaban peleando.

El relato de la niña será clave en la investigación.

Otra víctima: tuvo una leve mejoría y hoy definen el futuro de su ex pareja

Mientras que Candela Pérez -la joven que ingresó quemada el pasado viernes 27 en el paraje La Isla, en La Dársena- tuvo una leve mejoría durante la jornada de ayer, hoy la Fiscalía pedirá la detención de su ex pareja. Continúa con asistencia mecánica, pero el pronóstico es más alentador.

La Fiscalía, a través de una audiencia, solicitará que Iván Arce siga detenido hasta tanto la causa avance.

La Dra. María del Pilar Gallo, a cargo de la causa, también citará próximamente a los médicos que la asistieron, a quienes la víctima les habría manifestado que se quemó de forma voluntaria. l