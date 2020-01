La boca más grande del mundo pertenece a un niño de 14 años

03/01/2020 - 10:43 Mundo Web

El Libro Guinness de los Récords recoge todos aquellos hechos excepcionales que ocurren en todo el mundo, ya sean físicos o no. Uno de esos récords que se han conocido últimamente es el de la persona con la boca más grande del mundo, y ¡es enorme!

El récord pertenece a Isaac Johnson, un niño de 14 años que vive en Bloomington, en el estado norteamericano de Minnesota. De acuerdo a lo informado por medios locales, su boca mide 9,1 centímetros, algo realmente impresionante dado que el tamaño medio de la boca abierta de una persona no suele superar ni la mitad de ese tamaño.

Isaac es capaz de introducirse una manzana entera en la boca, una auténtica barbaridad. Esa enorme cavidad bucal le permite además, introducirse otros objetos como una mandarina, una pelota de beisbol o un sándwich de tres piso, sin necesidad de aplastarlo como el resto de las personas.

Isaac feliz de formar parte del Récord Guiness, se expresó al respecto: "En realidad, estar en él parece irreal. No sé qué deparará el futuro, pero si pudiera intentar algún otro récord, soy realmente bueno en algún juego".

Lo cierto es que, por el momento, ya forma parte del histórico de personas que en algún momento de su vida han batido un récord mundial. Lo lógico es que su boca siga creciendo, y que el tamaño de su boca también lo haga. Así que podemos estar durante muchos años ante la persona con la boca más grande del mundo.

Meet our new largest mouth gape record holder Isaac Johnson from Minnesota, USA 9.34 cm (3.67 in) https://t.co/V48GKbKzfc pic.twitter.com/CadSzn3ht2