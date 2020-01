Femineidad de Ivanna en “Romanza italiana”

03/01/2020 - 21:14 Pura Vida

“Una mujer argentina canta romanzas como los grandes tenores de un tiempo. Lo que me dijeron en Suiza es que pocas mujeres han afrontado este repertorio ya que, generalmente lo hacían los tenores. Y yo me animé a darle el toque femenino, que no es usual, y eso ha llamado la atención”.

Con estas palabras, la soprano argentina Ivanna Speranza, actualmente radicada en Italia, se refirió a “Romanza Italiana”, el primer disco que editó en ese país europeo. La placa discográfica, en la que le pone su bella voz a los poemas del compositor italiano Francesco Paolo Tosti, ya tiene difusión mundial.

“Estas romanzas las cantaban los tenores ‘de grazia’, algo espiritual. En cada canción, que conforman el disco, pongo mi alma en estado de gracia. Y es para que las palabras salgan de los labios de manera enternecedora”, dijo.

Sin el espesor dramatúrgico que tenían ciertas romanzas escritas para hombre, yo me puse a analizar que al correspondiente femenino escribían siempre contenidos de soubrette (es una tipología de cantante, de soprano ligero que calca muchos roles de opereta). Por eso pensé que una mujer podía enamorar igual que un hombre, podía cantar a modo de serenata igual que un hombre”, resaltó en su entrevista, desde Italia, con EL LIBERAL.

Gardel y el bel canto

Ivanna comparó su registro con el de Carlos Gardel. “Aunque te parezca muy extraño, el bel canto antes de llegar a Italia yo lo escuché en Carlos Gardel. Y Gardel cantaba así, usaba medias voces. Yo pensé que una mujer también podía cantar así hoy. Lo hice y estoy muy orgullosa por los resultados conseguidos”, puntualizó Speranza.

Aseguró que Gardel “enamoraba con este idéntico tipo de emisión y las romanzas de cámara como éstas deben ser afrontadas como canciones, donde cada vocal merece preservar su color natural, donde cada palabra debe ser comprensible y llegar al alma de quien oye”.

“A mí me encanta ser mujer cuando canto. Es un mundo difícil, pero despacio voy a tratar de dejar cosas para las generaciones que vienen”, reflexionó la joven soprano que dio a conocer su obra musical en Radio Vaticana y otros medios de comunicación de Italia, Suiza y la Argentina.

La presentación oficial del disco fue en diciembre en un concierto realizado en la ciudad italiana de Milán. “La discográfica que lo distribuye se llama BAM (Beyond and Music) y es Suiza. Si pienso a todas las mujeres argentinas relacionadas, en algún momento con Suiza, me da enorme alegría porque aparecen los nombre de Alfonsina Storni y Mercedes Sosa”, dijo.

Ivanna ya tiene listo también el videoclip de una de las canciones que integran “Romanza Italiana”. Fue filmado íntegramente en Cernobbio, localidad italiana de la provincia de Como, en la región de Lombardía.

Mientras tanto, ya se prepara para realizar una nueva gira internacional. “Actuaré en Nueva Zelanda, Australia y muchos otros países, pero vuelvo a Europa en abril y estamos ultimando detalles sobre presentaciones del disco en Florida, China y Ginebra”, remarcó.

Quiere venir a Santiago para cantar su obra

La cantante lírica Ivanna Speranza tiene pensado retornar a la Argentina a mediados del 2020.

Su sueño es, en este regreso a su país, poder venir a Santiago para presentar su disco Romanza Italiana.

“Quiero hacerme un tiempo a mitad del 2020 para volver a Argentina, y particularmente a Santiago”, sostuvo a EL LIBERAL.

“Adoro a la gente de Santiago y agradezco siempre la calidez que me ha brindado las veces que fui a cantar o a dictar clases magistrales”, puntualizó.

Por otra parte, Ivanna contó por qué eligió a Tossi. “Encontré el gusto de la palabra en el canto. Cuando se canta ópera, con orquesta y en lugares grande, muchas veces los sonidos delicados, el tipo de emisión del bel canto, viene sacrificada un poco o cede a compromisos porque las masas orquestales, hoy en día, son grandes. El cantante lírico tiene que estar entrenado para poder convivir con ese tipo de sonoridades. La música de cámara te permite otras cosas”, remarcó la cantante nacida en Córdoba.

“La nobleza de los buenos sentimientos”

¿Es un homenaje a Francesco Tosti haber elegido su repertorio para tu disco?

Para hacer este disco me he documentado. Fui a buscar las cartas de Tosti, todos los relatos, los escritos de la época para grabar en estilo y lo más fiel que podía al deseo del compositor. Descubrí un mundo muy lindo, incluso una relación estrecha de Tosti con otros compositores, entre ellos Puccini. Estos grandes compositores se escribían entre ellos y hay unas correspondencias muy linda en la que Tosti explica cómo quería que fueran cantadas estas canciones de manera íntima.

¿Qué mensajes de Tosti te identifican?

La nobleza de los buenos sentimientos. En la obra de Tosti hay un hilo conductor que es el amor, donde él siempre hace foco. Hay maneras y maneras de hablar del amor y, sobre todo, hay maneras de expresar la tristeza en el amor. Tosti tiene elegancia en todo lo que hace, la elegancia en la poesía, en la manera en que expresa el dolor. Tosti es sumamente poético. Y a mí me gusta darle a las palabras un peso. Es también un homenaje al hablar bien.l