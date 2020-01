Alopecia: qué sabemos sobre la caída del pelo (2ª parte)

03/01/2020 - 23:42 Santiago

Después de la introducción de ayer, debemos destacar que existen varios tipos de alopecia, aquí vamos a desgranar los distintos tipos.

Alopecia areata. Es una afección que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada del cuerpo.

Causas:

Se piensa que la alopecia areata es una enfermedad autoinmunitaria, esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos.

El estrés puede actuar como desencadenante, algunas personas con esta afección tienen antecedentes familiares de alopecia.

La alopecia areata se observa en hombres, mujeres y niños, por lo general, se trata de una alopecia reversible, las estadísticas indican que 1 de cada 100 personas padece o ha padecido alopecia areata en algún momento de su vida.

Teniendo en cuenta la edad, podemos decir que: un 60% la padece a los 20 años; un 20% la padece a los 40 años; un 12% la padece a los 50 años. Afortunadamente, la alopecia areata no supone un riesgo importante para la salud desde un punto de vista físico, no obstante, es una de las enfermedades que mayor afectación emocional ocasiona en la actualidad, y por ello debe dársele la importancia que merece.

Clínica y evolución. Generalmente son áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o de la barba, cejas o en cualquier zona pilosa (con pelo), en general es asintomática, por lo tanto, no causa dolor ni ardor.

Tampoco puede contagiar a otros, la evolución de la alopecia areata en muchos casos es impredecible, pero, por nuestra experiencia, podemos indicar que son buenos pronósticos de corrección cuando el paciente acude en el inicio reciente de su aparición y se presenta en formas poco extensas.

Por el contrario, son criterios con peor pronóstico cuando la afectación es extensa, se observa presencia de atopia (irritación en la piel), afectación en las uñas, forma ofiásica, total o universal y lleva mucho tiempo de evolución.

Según los estudios que se han realizado, el 50% de los pacientes recuperan el crecimiento del cabello en la zona afectada en menos de un año sin ningún tipo de tratamiento, alrededor del 10% de los enfermos tienen afectación severa o muy severa. Tratamiento: la elección del tratamiento adecuado depende fundamentalmente de la extensión de las lesiones, en zonas poco extensas, se suelen emplear productos tópicos, como soluciones de minoxidilal 2% o 5%, lociones o champús con corticosteroides, antralinao terapias combinadas con infiltraciones en la zona de piel afectada. Cuando las lesiones son extensas, a los anteriores tratamientos se puede sumar terapia vía oral y terapia psicológica.

Alopecia androgenética. La alopecia androgenética es la forma más común de alopecia, afecta a casi la mitad de los varones y hasta al 10% de las mujeres. Puede ocurrir en cualquier momento de sus vidas, incluso durante la adolescencia. Usualmente es causada por la interacción de tres factores: tendencia hereditaria (pacientes genéticamente predispuestos), hormonas masculinas (andrógenos) y la edad. Clínica y evolución. Se caracteriza por un crecimiento del pelo cada vez más fino, débil y corto, para luego caer irreversiblemente.

En los hombres, como bien sabemos, suele generar primero las conocidas “entradas” y también afectar la zona de la coronilla, en las mujeres la pérdida es en forma difusa respetando la zona frontal (las mujeres no tienen entradas). Rara vez, en las mujeres, llegan a encontrarse zonas totalmente despobladas de pelo.

Tratamiento

Es importante comenzar lo antes posible para lograr frenar la caída e, incluso en algunos casos, poder revertirla. Existen desde champús y lociones con aminoácidos, minoxidil etc., hasta medicamentos por vía oral que demostraron ser seguros y efectivos en hombres y mujeres posmenopáusicas, como el finasteride y el dutasteride. Su dermatólogo evaluará cuál estrategia seguir según el caso, es importante recordar que la mejoría se obtiene tras no menos de tres (y hasta seis) meses de tratamiento.

Alopecia infantil

Existen formas de alopecia infantil, como latricotilomanía, en la que se arranca pelos de determinadas zonas, también el síndrome del anágeno suelto, típico de niñas rubias entre tres y seis años que presentan pérdida difusa del pelo. Diagnóstico de alopecias: Se realiza clínicamente (con el interrogatorio y la exploración médica) y durante la visita médica se realizará un test de tracción para valorar la calidad de cabello tirando de él con suavidad la tricoscopia digital (microscopio de mano utilizado en la consulta).

Un aspecto importante es realizar un estudio de laboratorio completo, se solicitarán pruebas de tiroides, niveles de hierro, oligoelementos y vitaminas, y otros parámetros que el dermatólogo considere según el caso individual de cada paciente.

Los profesionales del Instituto de Dermatología y Estética Face recomiendan seguir una serie de consejos para mejorar el aspecto del cabello, consultar a tu dermatólogo ante los primeros signos de caída de pelo. El lavado puede realizarse a diario, incluso dos veces al día, si por ejemplo la práctica de deportes lo hace necesario.

No se asuste, el cabello que no cayó en un lavado caerá todo junto en un lavado diferido, es recomendable el uso de champús suaves de uso frecuente, alternando con el champú de tratamiento recomendado por el dermatólogo.

Los productos de uso externo (como la gomina, las tinturas, los acondicionadores, etc.) no intervienen en el proceso de atrofia del folículo, por lo tanto, no alteran el curso de crecimiento de pelo, por el contrario, si implican una tracción (pelo recogido, rayas muy marcadas y tirantes, etc.) pueden arrancar cabello, pero cuando son excesivamente tirantes pueden dañar irreversiblemente los folículos implicados en el peinado.

El hecho de tener el pelo corto o largo no afecta la caída, el llevar el cabello largo generaría más peinado, más tracción y arranque de cabello, pero no debería afectar la caída en sí; también se recomienda su consumo de almendras y gelatinas ya que contienen aminoácidos esenciales para el crecimiento del cabello

Aplicar cremas de enjuague y mascarillas en las puntas y en las zonas medias del pelo, nunca en la raíz. Proteger el pelo con productos que contengan protección solar y con sombreros también es muy importante.l