Hoy será el turno de la eliminación directa del torneo “Eliseo Cardozo”

04/01/2020 - 00:21 Interior

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de Frías se pondrán en juego hoy las instancias de eliminación directa del certamen “Eliseo Cardozo” que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol.

El programa de partidos dará inicio a las 18.30 y tendrá el siguiente orden: Deportivo Choya vs. Panificadora La Suecia; Veteranos de Icaño vs. La Casa del Plomero; Atlético Quirós vs. Aoma; Los Amigos vs. Los Ferroviarios y a último turno lo harán Farmacia del Rosario vs. Los Canarios.

Se deja aclarado que los equipos que hacen las veces de local en esta instancia cuentan con ventaja deportiva, por lo tanto con sólo empatar podrán acceder a la próxima fase.

Como en la fase previa, se espera que gran cantidad de público se acerque a disfrutar de un espectáculo cuyo nivel crece semana a semana, ya que los equipos buscarán acercarse a la obtención del título.l