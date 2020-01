En Tráfico se jugarán instancias decisivas del torneo José Luna

04/01/2020 - 11:57 Interior

CHOYA Choya ( C ) Hoy a las 17 en el estadio del Club Instituto Tráfico de Frías, se pondrá en juego los cruces para saber quien accederá a los cuartos de finales del certamen "José Luna". Esta competencia tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

En este caso se enfrentarán Profesor Véliz vs Los Amigos; M y M Deportes vs Los Tornillos; Aoma vs Tiro Federal y Loma Negra vs Sanjuanino.

Los equipos que pasen a la otra instancia deberán medirse con Los Cuervos, Mercadito La Rural, Tapso y Barrio Oeste que en esta fecha tendrán descanso por haber concluido en los cuatro mejores puestos del torneo en la fase regular. Promesa de buen fútbol para los amantes de esta disciplina.