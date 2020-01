VIDEO | Esta apilada de Messi merecía terminar en gol

04/01/2020 - 20:14 Deportivo

El Barcelona no pasa por su mejor momento futbolístico. A diferencia de la filosofía que marca el club, hoy, al equipo de Valverde le cuesta armar acciones de juego elaboradas o dar partidos vistosos.

El oasis de buen fútbol en este Barsa, como siempre, es Leo Messi. Sin embargo, cuando no aparece demasiado se nota en el andar del juego, o mejor dicho, cuando tiene que hacer el trabajo de todos, no rinde como nos tiene acostumbrados.

Más allá de que Leo no tuvo un gran partido ante el Espanyol, regaló una gran jugada que es para hacer un cuadro. Comenzó en mitad de cancha, encaró, apiló jugadores, la guapeó, no lo pudieron bajar y asistió con maestría a Luis Suárez para dejarlo mano a mano con el arquero. Después, el uruguayo no pudo convertir el gol, pero eso es otra historia.