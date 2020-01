Coti Sorokin: “La alternancia en el poder siempre es buena”

04/01/2020 - 21:05 Pura Vida

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, popularmente Coti Sorokin, fue la figura central en una fiesta que se realizó en Punta del Este. El rosarino brindó un concierto al que asistieron famosos como Susana Giménez.

Este encuentro, organizado para promocionar la venta de departamentos en un sector recolecto de esa ciudad uruguaya, fue uno de los primeros megaeventos que se desarrolla para esta época.

Allí, el músico santiagueño Benjamín Dalale le realizó una entrevista al autor de “Color Esperanza” y la compartió con EL LIBERAL .

¿Cabe la oportunidad de una segunda parte o una nueva versión de “Color esperanza”?

Las canciones, por lo menos como la de “Color esperanza”, se escriben una vez. Hay otras canciones que están por venir y que también dicen cosas. Hay que respetar a cada una de las canciones de su momento, sobre todo porque fueron escritas de una manera muy sincera, desde adentro y eso es muy importante.

¿Consideras al DJ como un par tuyo, como un músico?

Es otra expresión diferente. Hay lugar para diferentes artes, diferentes destrezas y diferentes maneras de comunicarse y de proponer cosas. Hay muchas cosas de música electrónica que me encantan. Hoy han cambiado mucho los conceptos de producción. Al final, lo importante son las canciones, lo que transmiten a la gente, y lo que la gente recibe y como se reflejan esas letras en esas músicas. Hay que dejar que haya espacio para todas las expresiones.

¿Qué responderías si el día de mañana, Charly Alberti y Zeta Bosio te piden que seas el cantante de la próxima gira de Soda Stereo?

En principio, me encantaría. Sería una linda propuesta. Lo tendría que pensar y ver de qué se trata, pero artísticamente me encantaría, obviamente, no por ocupar el lugar de nadie sino para proponer, quizás, versiones distintas. Estaría bueno.

Macri y Fernández

¿Cómo fue el gobierno de Mauricio Macri y qué esperas de Alberto Fernández?

Lo importante es que tenemos ilusión, que la ilusión está viva. Tenemos derecho a la ilusión y creo que los cambios siempre son buenos. La alternancia en el poder siempre es buena. Respetar la democracia y cuidarla siempre es buena. Con todo lo que está pasando en Latinoamérica nuestra democracia vale mucho, costó muchas vidas, mucha sangre. Entonces, tenemos que honrarla, defenderla. Y, por supuesto, la prioridad número uno es saciar el hambre de los chicos. Quizás, los que estaban antes no lo entendieron. Ojalá los que están ahora o los que vengan más adelante tengan esa prioridad.

“Espero tocar pronto en Santiago del Estero”

Coti, una vez que concluya sus shows en Punta del Este, emprenderá una gira por distintas provincias argentinas. La aspiración del cantante es poder llegar a Santiago.

La última vez que vino a la “Madre de Ciudades” fue en diciembre del 2013. En aquella oportunidad brindó un show en el Fórum Centro de Convenciones Santiago del Estero.

“Espero tocar pronto en Santiago del Estero. Les envío un gran saludo. Celebremos por la vida”, especificó Coti.

El músico confirmó que próximamente estará en Neuquén, Baradero y en Rosario. Asimismo, adelantó que está preparando un concierto para el Luna Park (Buenos Aires).

“Quiero hacer un Luna Park federal porque estamos haciendo acuerdos con diferentes empresas de transporte para que traigan a la gente a Buenos Aires a vernos”, indicó.

Sorokin es conocido en América Latina y en España por temas, además de “Color esperanza”, como “Antes que ver el sol”, “Nada fue un error” y “Otra vez”.